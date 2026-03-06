Moody’s: Ανθεκτική η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών

Για ισχυρά αποτελέσματα, διατηρήσιμη κερδοφορία και βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, κάνει λόγο η Moody’s σε ανάλυσή της για τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών.

Ο οίκος σχολιάζει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν ανθεκτικά αποτελέσματα για το σύνολο του 2025, τα οποία στηρίχθηκαν στην ισχυρή πιστωτική επέκταση και τα σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα, ενώ τα προβληματικά δάνεια παρέμειναν υπό έλεγχο και οι δείκτες χρηματοδότησης και ρευστότητας διατηρήθηκαν ισχυροί.

Τα προβληματικά δάνεια παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και πλησιάζουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο οίκος. Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε περίπου στο 2,7% τον Δεκέμβριο του 2025, από 3% τον Δεκέμβριο του 2024 και 4,2% το 2023, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ που διαμορφώνεται περίπου στο 2,2%. Η οριακή αυτή βελτίωση οφείλεται κυρίως σε αναδιαρθρώσεις και εξυγιάνσεις δανείων, σε μικρότερες συναλλαγές πώλησης NPE και στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου. «Σημαντικό είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν τη βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού έως τον Δεκέμβριο του 2025, με περιορισμένη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων» αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s.

Ο οίκος υπογραμμίζει επίσης ότι τα εποπτικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών παραμένουν ισχυρά, ενώ η ποιότητα κεφαλαίου βελτιώνεται, ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (Deferred Tax Credits – DTCs) συνεχίζουν να μειώνονται σταδιακά ως ποσοστό του εποπτικού κεφαλαίου.

Η κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διατηρήθηκε ισχυρή, παρά τη μείωση των περιθωρίων, με στήριξη από τον νέο δανεισμό, τον περιορισμό των δαπανών και τις χαμηλότερες προβλέψεις. Η κερδοφορία ενισχύθηκε επίσης από τις χαμηλότερες προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και από τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Για την περίοδο 2026-2027, η Moody’s εκτιμά ότι τα κέρδη του κλάδου θα παραμείνουν ισχυρά, με πρόσθετη στήριξη και από νέες πηγές εσόδων πέραν των τόκων.