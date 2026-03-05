Νέο ράλι για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μετά και την απειλή Πούτιν

Τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF ενισχύονται 9,2% στα 53,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο Άμστερνταμ.

Διευρύνει τα κέρδη του το φυσικό αέριο στην Ευρώπη καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να ταρακουνά τις αγορές ενέργειας.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν κλονιστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που μαίνεται για έκτη ημέρα του χωρίς άμεση προοπτική επίλυσης. Οι διαταραχές στο εμπόριο εγείρουν ανησυχίες μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και πυροδοτούν πληθωριστικούς φόβους.

Η αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ευάλωτη μετά από τον ψυχρό χειμώνα όπου εξαντλήθηκαν τα ήδη χαμηλά αποθέματα καυσίμων ενώ τα κράτη - μέλη θα χρειαστεί να αγοράσουν περισσότερο LNG, οι τιμές του οποίου θα ανέβουν κατακόρυφα εάν δεν τελειώσουν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

«Δεν υπάρχει καμία λύση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επομένως ο φόβος για πολύ λίγες προμήθειες LNG αυξάνεται μέρα με τη μέρα», τόνισε ο Αρνέ Λόμαν Ρασμούσεν. επικεφαλής αναλυτής στην Global Risk Management.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο εκτοξεύτηκε σε υψηλό τριών ετών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού το Κατάρ έκλεισε το Ras Laffan, το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο, μετά από μια ιρανική επίθεση με drones.

Νέες απειλές κατά της Ευρώπης εκτόξευσε το Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας, αυτή τη φορά, ότι η Ρωσία μπορεί και τώρα, να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στις αγορές της Γηραιάς Ηπείρου και να αναζητήσει σε άλλες αγορές την αναπλήρωση των χαμένων κερδών.

«Αλλά αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που ονομάζεται μία σκέψη στα φωναχτά», δήλωσε, και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα από κοινού με τις εταιρείες μας».

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες ότι υπάρχει σχέδιο υπονόμευσης -δολιοφθοράς- των αγωγών Blue Stream και Turkish Stream. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υπάρχουν σε εξέλιξη προετοιμασίες» για το συγκεκριμένο σχέδιο.