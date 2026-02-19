Πολιτική | Ελλάδα

Γεωργιάδης: «Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα - Δεν είμαι τύραννος»

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ.

Στον χώρο είχαν συγκεντρωθεί υγειονομικοί και μέλη σωματείων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν μέλη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Άδωνις Γεωργιάδης
Νοσοκομεία
