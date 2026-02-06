Philip Morris: Κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις προβλέπει για το 2026 με ώθηση από τα pouches νικοτίνης Zyn

Η εταιρεία δήλωσε ότι ο όγκος των pouches νικοτίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 19% το τέταρτο τρίμηνο.

Ετήσια κέρδη υψηλότερα από το αναμενόμενο προβλέπει η Philip Morris για το τρέχον οικονομικό έτος, στοιχηματίζοντας στις ισχυρές πωλήσεις της κορυφαίας μάρκας pouches νικοτίνης, Zyn, ακόμη και καθώς προσπαθεί να «υπερασπιστεί» το μερίδιο αγοράς της από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία στον κόσμο από άποψη κεφαλαιοποίησης, η οποία πουλάει το πασίγνωστο brand τσιγάρων Marlboro εκτός των ΗΠΑ, βρίσκεται πρώτη στον «αγώνα» εντός του κλάδου στην προσπάθεια αύξησης των εσόδων της από εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα σακουλάκια (pouches) νικοτίνης, καθώς τα ποσοστά καπνίσματος μειώνονται σε ορισμένες χώρες.

Η Philip Morris αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από 8,38 έως 8,53 δολάρια για το 2026, υψηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 8,33 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Επιπλέον, η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη 1,7 δολάρια ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η μετοχή της Philip Morris σημειώνει πτώση 2,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street την Παρασκευή.

Η Zyn αναδείχθηκε γρήγορα σε «αστέρι» στο χαρτοφυλάκιο των εναλλακτικών προϊόντων καπνίσματος της Philip Morris, δεύτερη μόνο μετά τη ναυαρχίδα των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού IQOS, χάρη στην ταχεία ανάπτυξη στην κρίσιμη αγορά των ΗΠΑ.

Ωστόσο, αντιμετωπίζει πλέον μια αυξανόμενη απειλή από ανταγωνιστικές μάρκες όπως η Velo της British American Tobacco, οι οποίες κατακτούν ένα αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς pouches νικοτίνης στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ο όγκος των pouches νικοτίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 19% το τέταρτο τρίμηνο. Οι μεγάλες εφάπαξ προωθητικές ενέργειες και άλλες πρωτοβουλίες το τρίτο τρίμηνο είχαν πλήξει τη μετοχή της καπνοβιομηχανίας, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την κερδοφορία της Zyn.