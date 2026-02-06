Γερμανία: Επανέρχεται σε λειτουργία το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, από χθες μέχρι σήμερα το μεσημέρι ακυρώθηκαν τα ¾ των προγραμματισμένων πτήσεων.

Το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου επανέρχεται σταδιακά σε λειτουργία, έπειτα από 16 ώρες σε πλήρη αποκλεισμό, λόγω παγετού. Οι πρώτες προσγειώσεις έγιναν λίγο μετά το μεσημέρι, ενώ ακολούθησαν οι απογειώσεις. Τα προβλήματα στη βορειοανατολική Γερμανία συνεχίζονται, με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν και ιδιαίτερα ολισθηρούς δρόμους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, από χθες μέχρι σήμερα το μεσημέρι ακυρώθηκαν τα ¾ των προγραμματισμένων πτήσεων, ενώ και σήμερα θα υπάρχουν καθυστερήσεις, καθώς απαιτείται πολύς χρόνος για την αποπάγωση των αεροσκαφών ενόψει απογείωσης. Με καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων διεξάγεται η κυκλοφορία των τρένων και του μετρό, καθώς ειδικά στα υπέργεια τμήματα του δικτύου έχει συγκεντρωθεί πάγος.

Το πρωί ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Βερολίνου και Βρανδεμβούργου έμεινε κλειστός επί τουλάχιστον έξι ώρες, προκειμένου να αφαιρεθεί ο πάγος, ο οποίος έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες αιτία για δεκάδες τροχαία ατυχήματα, στα οποία τραυματίστηκαν 20 άνθρωποι. Χθες στο Βερολίνο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν περπατούσε σε παγωμένη λίμνη και ξαφνικά έσπασε ο πάγος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), αναμένονται για σήμερα θερμοκρασίες λίγο πάνω από το μηδέν, εξακολουθεί ωστόσο να ισχύει ο κίνδυνος παγετού, με νέες χιονοπτώσεις, παγωμένη βροχή και τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν να επιστρέφουν από αύριο το βράδυ.

«Θύμα» των καιρικών συνθηκών έπεσε ακόμη και ο καγκελάριος, ο οποίος ανέμενε επί ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να δοθεί το «πράσινο» φως για την απογείωσή του με προορισμό το Βερολίνο. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται όμως και από τους διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Berlinale), το οποίο αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image