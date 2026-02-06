Κεφαλογιάννης: Υποχρεωτική η εκπόνηση σχεδίων πλημμυρικού κινδύνου με το ν/σ «Ενεργή Μάχη»

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο, μεταξύ αυτών, η υποχρεωτική εκπόνηση σχεδίων πλημμυρικού κινδύνου

Στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» που συζητείται την ερχόμενη εβδομάδα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκε σήμερα, Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο, μεταξύ αυτών, η υποχρεωτική εκπόνηση σχεδίων πλημμυρικού κινδύνου. Όπως τόνισε, «όταν βάζεις την υποχρεωτικότητα στην πρόληψη, στην ουσία αφαιρείς την πιθανότητα να έχεις πολύ μεγάλες καταστροφές», προσθέτοντας ότι «σκεφτόμαστε ήδη και συζητάμε με το υπουργείο Εσωτερικών, που είναι αρμόδιο για τους Δήμους, μια σειρά από μέτρα ή αντίμετρα, έτσι ώστε ο Δήμος να έχει κάθε κίνητρο όσον αφορά την υποχρεωτικότητα». Όπως εξήγησε, θα μπορεί να συνδεθεί το θέμα των αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις που ο Δήμος έχει κάνει σχέδιο πρόληψης, «αν δεν έχει κάνει σχέδιο πρόληψης ενδεχομένως να μην είναι δικαιούχος αποκαταστάσεων για τις ζημιές οι οποίες έχουν επέλθει στην περιοχή του».

Για το θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων, υπενθύμισε ότι, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου διανέμεται στους Δήμους ένα ετήσιο κονδύλι από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ως προς τους ελέγχους, «τους κάνουν οι Δήμοι για τους ιδιώτες, αλλά πλέον με το νομοσχέδιο είναι και πιο κεντρικός ο ρόλος της Πυροσβεστικής, καθώς πλέον θα ελέγχουμε ακόμα και τα δημοτικά οικόπεδα».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη να ακολουθούν οι πολίτες τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και του 112, κατά την διάρκεια επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αλλά και πριν από την εκδήλωσή τους, ενώ τόνισε, πως όταν η Πολιτική Προστασία εκδίδει ένα 112 ή μία ενημέρωση προς τους πολίτες «το κάνει κατ’ αρχάς και πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους πολίτες, διότι σώζουν ζωές» και η έκδοσή του γίνεται μετά και από εισηγήσεις επιστημόνων στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, όπου δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα.

Παράλληλα, επεσήμανε πως το 112 εκδίδεται κατόπιν αιτήματος Δημάρχων, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Πολιτική Προστασία εκδίδει προειδοποιητικό, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, για να ενημερώσει τους πολίτες ότι έρχεται μεγάλη κακοκαιρία», ενώ κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου «τα προειδοποιητικά μηνύματα για εκκενώσεις περιοχών και για το που θα κινηθούν οι πολίτες, είναι κατόπιν εισήγησης του τοπικού Δημάρχου ή Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας».

Ερωτηθείς για την τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», ως προς την έκδοση αδειών, υπογράμμισε ότι «σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας», ενώ ως προς τους ελέγχους υπενθύμισε ότι, «η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το 2016 και το 2018, είχε φέρει δύο νόμους οι οποίοι έλεγαν ότι στο πλαίσιο της απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας, γίνονται εκ των υστέρων, όχι όμως υποχρεωτικοί».

Ωστόσο, ανέφερε πως «από το 2024 ήρθε μία κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των οποίων ήταν και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ο προκάτοχός μου ο κ. Κικίλιας, που βάζει υποχρεωτικούς, πλέον, ελέγχους ανάλογα με την επικινδυνότητα της εκάστοτε επιχείρησης», σύμφωνα με την οποία τους κατανέμει σε τρεις περιπτώσεις κινδύνου χαμηλού, μεσαίου και υψηλού. Όπως εξήγησε, «υψηλού κινδύνου πρέπει να γίνεται ετήσιος έλεγχος, μεσαίου είναι τριετής, χαμηλού δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα».

Ως προς το κατά πόσο προχωρά σε ελέγχους η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο κ. Κεφαλογιάννης επανέλαβε ότι «στο πλαίσιο αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης έχουν γίνει αρκετοί έλεγχοι από τότε, όπως επίσης σε περιπτώσεις καταγγελιών και σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως Χριστούγεννα, και Πάσχα», προσθέτοντας ότι γίνονται έλεγχοι και σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει έντονη η ανθρώπινη παρουσία». Παράλληλα τόνισε πως πέρα από τους ελέγχους, υπάρχει υποχρέωση και από την ίδια την επιχείρηση μέσω του τεχνικού ασφαλείας να κάνει τους αντίστοιχους ελέγχους, όπως επίσης και από τα υπόλοιπα όργανα της διοίκησης.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο δυστύχημα στη Χίο, σημειώνοντας πως «υπάρχει στρατηγική της κυβέρνησης, στο πώς να αποτρέπουμε όλες αυτές τις παράνομες ροές», τονίζοντας ότι το Λιμενικό Σώμα σώζει ζωές και πως «αυτοί οι οποίοι πραγματικά φαίνεται ότι οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους στο θάνατο είναι όλοι αυτοί οι λαθροδιακινητές». Τέλος, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, ανέφερε ότι ο καθένας έχει το τεκμήριο της αθωότητας, «ωστόσο, εφόσον προχωρήσει η διαδικασία της ποινικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης πράξης νομίζω ότι υπάρχει ένα κώλυμα για τον ίδιο, παραμείνει στην ίδια θέση».