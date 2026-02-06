Δήμας: Σε εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 - 2025.

Εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας επισκέφθηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Ο κ. Δήμας επιθεώρησε τις εργασίες κατασκευής της νέας Γέφυρας Ξηριά στον Αλμυρό Μαγνησίας, της νέας Γέφυρας του ποταμού Ενιπέα στην Αμπελιά Φαρσάλων Λάρισας και έργα ασφαλτόστρωσής και ανάσχεσης καταπτώσεων σε σημεία του οδικού δικτύου στα Φάρσαλα Λάρισας και στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχει αντικείμενο την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και λοιπών αστοχιών σε τμήματα της οδικής υποδομής των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού, Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias», τα οποία έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023.

Κατά την επίσκεψη στα εργοτάξια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Επισκέφτηκα σήμερα εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών σε περιοχές της Μαγνησίας, της Λάρισας και της Καρδίτσας, που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα "Daniel" και "Elias". Οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο αφορούν 1.007 σημεία σε 6 Περιφερειακές Ενότητες, με 93 από αυτά να έχουν ήδη ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι εργασίες σε όλα τα εργοτάξια θα πυκνώνουν μέρα με την ημέρα. Προχωράμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών υποδομών, που θα εξυπηρετούν τους πολίτες στην καθημερινότητα τους και την τοπική κοινωνία ευρύτερα».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος δήλωσε: Πραγματοποιήσαμε αυτοψίες σε τρεις περιοχές που υλοποιούνται έργα αποκατάστασης «Daniel», στον Αλμυρό στη Γέφυρα Ξηριά, στα Φάρσαλα στη Γέφυρα του Ενιπέα, καθώς και στους Σοφάδες. Είδαμε θέσεις στις οποίες τα έργα έχουν σχεδόν τελειώσει, καθώς και άλλα σημεία όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις, που έχουν προτεραιοποιηθεί, προβλέπεται η σταδιακή περάτωση των εργασιών και η απόδοσή των υποδομών στην τοπική κοινωνία έως το καλοκαίρι. Στόχος είναι να αυξηθεί ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές που επισκεφθήκαμε όσο και σε άλλες θέσεις σε όλη τη Θεσσαλία, με δεδομένο ότι έχει οριστικοποιηθεί η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε: «Είναι η δεύτερη, μέσα στην εβδομάδα, συνεργασία που έχουμε με τον Υπουργό, καθώς είχε προηγηθεί τη Δευτέρα στο Υπουργείο μία ακόμη. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε την επίσπευση των εργασιών σε διάφορα σημεία, γιατί πρέπει μέχρι το καλοκαίρι να έχουν αποδοθεί περίπου το 70% των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πραγματοποιήσαμε από κοινού αυτοψία σε κρίσιμα έργα υποδομών σε όλη τη Θεσσαλία με στόχο να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία που έχουμε, ώστε να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Η αγωνία και το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο πως θα μπορέσει να επανέλθει η Θεσσαλία στην σωστή κατάσταση».

Παρόντες στις αυτοψίες ήταν οι βουλευτές Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος, Λάρισας Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος και Καρδίτσας Γιώργος Κωτσός και Τέλης Σπανιάς, οι Aντιπεριφερειάρχες Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, Λάρισας Μαρία Γαλλιού και Καρδίτσας Κώστας Τέλιος, καθώς και οι Δήμαρχοι Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης, Φαρσάλων Ιορδάνης Εσκίογλου και Σοφάδων Δημοσθένης Κατσής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025.