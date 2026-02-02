Συμφωνία υπ. Παιδείας και ΠΕΦ: Η πρώτη δημόσια ΣΑΕΚ στον τομέα του φαρμάκου

Η Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου θα λειτουργεί ως παράρτημα της δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τρίπολης.

Στην ίδρυση της πρώτης δημόσιας Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου, στην Τρίπολη Αρκαδίας, προχωρά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά τη συμφωνία που υπεγράφη, σήμερα, από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τον Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Κώστα Βλάση, και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), Θεόδωρου Τρύφωνα και του Αντιπροέδρου, Δημήτρη Δέμου.

Η Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου ιδρύεται στο πλαίσιο του νόμου 5237/2025 και θα λειτουργεί ως παράρτημα της δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τρίπολης, προσφέροντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Πρόκειται για την πρώτη Ακαδημία που ιδρύεται μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου, σηματοδοτώντας την εφαρμογή του στην πράξη.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Με τον πρόσφατο νόμο για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, βάλαμε τις βάσεις για μια σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, άμεσα συνδεδεμένη με την πραγματική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η σημερινή συμφωνία δίνει απτό περιεχόμενο σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, ιδρύουμε Ακαδημία Φαρμάκου στην Τρίπολη, ως παράρτημα της ΣΑΕΚ που ήδη λειτουργεί στην περιοχή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Η Τρίπολη εξελίσσεται σε κέντρο φαρμάκου, με τρία εργοστάσια που ήδη κατασκευάζονται, και η τοπική κοινωνία γίνεται συμμέτοχος σε αυτή τη δυναμική.

Οι νέοι μας μέσα από την δωρεάν φοίτηση, πρόκειται να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και πραγματικές προοπτικές απασχόλησης στον χώρο του φαρμάκου, ενώ και οι φορείς που συμμετέχουν, θα έχουν την υποχρέωση να απορροφήσουν τουλάχιστον το 40% των αποφοίτων. Οι Ακαδημίες ήρθαν για να μείνουν, ως ένας καινοτόμος θεσμός που απαντά στις ανάγκες κάθε τοπικής οικονομίας, στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και δίνει στους νέους ανθρώπους λόγο να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας για τη στρατηγική μας συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη συμβολή της σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας, προοπτική για τις τοπικές κοινωνίες και προστιθέμενη αξία συνολικά για τη χώρα.

Για την Κυβέρνηση μας αλλά και την κάθε ελληνική οικογένεια, η εκπαίδευση και η εργασία δεν είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Είναι ο ίδιος, σίγουρος δρόμος, που οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά μας και στη θεμελίωση μιας ισχυρότερης οικονομίας».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστας Βλάσης, δήλωσε: «Η ίδρυση της Ακαδημίας Ε.Κ. Φαρμάκου στην Τρίπολη σηματοδοτεί μια βαθιά τομή στο ελληνικό εκπαιδευτικό και παραγωγικό μοντέλο, καθιστώντας την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ενεργό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης. Μέσω του θεσμού των Ακαδημιών Ε.Κ. συμβάλουμε καθοριστικά στην αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ., την οποία συνδέουμε άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σήμερα μαζί με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη ολοκληρώνουμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και την Ιωάννα Λυτρίβη, τηρώντας τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και προσφέροντας στους νέους και στις νέες της χώρας ποιοτικές επιλογές με σαφή επαγγελματική προοπτική. Ευχαριστώ από καρδιάς τον κ. Τρύφωνα και τον κ. Δέμο για την άριστη συνεργασία που είχαμε, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε το εγχείρημα αυτό.»

Η Ακαδημία Φαρμάκου αποτελεί σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, συνδέοντας άμεσα την επαγγελματική κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για τη λειτουργία της, η Π.Ε.Φ. συνεργάζεται με δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες – μέλη της, τη WinMedica του ομίλου ELPEN και την DEMO, οι οποίες αναλαμβάνουν από κοινού τις απαραίτητες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η παροχή του αναγκαίου υλικοτεχνικού και εργαστηριακού εξοπλισμού.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων, δήλωσε: «Η ίδρυση της πρώτης Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και ταυτόχρονα μια καθοριστική παρέμβαση για την ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

Η σημερινή συμφωνία, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση, αποδεικνύει ότι όταν η Πολιτεία και ο παραγωγικός τομέας συντονίζουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία.

Η ΠΕΦ επενδύει διαχρονικά στη γνώση, στις δεξιότητες και στους ανθρώπους, γιατί πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας περνά μέσα από την ισχυρή παραγωγική βάση και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου κεφαλαίου».

Βασικά σημεία της συμφωνίας

Η Ακαδημία Ε.Κ. Φαρμάκου θα προσφέρει τη νέα και καινοτόμο ειδικότητα του «Παρασκευαστή Φαρμάκου».

Η Π.Ε.Φ., σε συνεργασία με τις συμβαλλόμενες εταιρείες, εξασφαλίζει την παραχώρηση του αναγκαίου υλικοτεχνικού, εργαστηριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Διασφαλίζεται η εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης για όλους τους καταρτιζόμενους, ενώ η Π.Ε.Φ. αναλαμβάνει την υποχρέωση απορρόφησης του 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων σε θέσεις εργασίας των μελών της.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναλαμβάνει τις διαδικασίες ίδρυσης και στελέχωσης της Ακαδημίας, καθώς και το λειτουργικό και μισθολογικό κόστος του υποδιευθυντή, του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δομείται σε άμεση σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες και τις προοπτικές των επιχειρήσεων κάθε περιοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και την αναγέννηση της Περιφέρειας. Με πρακτικό και μετρήσιμο τρόπο, διασυνδέονται οι επιχειρήσεις με τους αυριανούς εργαζομένους τους.

Σημειώνεται ότι στις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης η φοίτηση παραμένει δωρεάν, η πρακτική άσκηση ή η μαθητεία είναι αμειβόμενη, εξασφαλίζεται από τον οικονομικό φορέα και οργανώνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για τον καταρτιζόμενο. Παράλληλα, ο δημόσιος έλεγχος είναι ισχυρότερος και όχι ασθενέστερος, καθώς οι Ακαδημίες λειτουργούν ως παραρτήματα δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. και υπάγονται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν o αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Δημήτρης Δέμος, η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, Όλγα Καφετζοπούλου και ο Γενικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θανάσης Κοτσιαρός.