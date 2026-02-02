Οικονομία | Διεθνή

Ενεργειακή φτώχεια: Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα στην ΕΕ - Τι ποσοστό ανθρώπων αδυνατούν να θερμάνουν το σπίτι τους

Το 2024, το 9,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν σε θέση να διατηρεί την κατοικία του επαρκώς ζεστή. Σε σύγκριση με το 2023, αυτό συνιστά βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που αδυνατούσαν να διατηρήσουν επαρκή θέρμανση στην κατοικία τους καταγράφηκαν στη Βουλγαρία και την Ελλάδα (αμφότερες 19,0%), ακολουθούμενες από τη Λιθουανία (18,0%) και την Ισπανία (17,5%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στη Φινλανδία (2,7%), στην Πολωνία και τη Σλοβενία (αμφότερες 3,3%), καθώς και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (αμφότερες 3,6%).

