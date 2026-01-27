Υπουργείο Ανάπτυξης για «Βιολάντα»: Αρμόδια για την αδειοδότηση η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του εργοστασίου της Βιολάντα, όπου έλαβε χώρα η τραγωδία που οδήγησε στο θάνατο πέντε εργαζομένων, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».