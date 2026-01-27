Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών στις 3 Φεβρουαρίου

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών κήρυξε για τις 3 Φεβρουαρίου η ΠΟΕΥΓΤΠ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών κήρυξε για τις 3 Φεβρουαρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΥΓΤΠ με ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφορικά με το δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα εκφράζει «τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

«Η έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας, η αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, είναι οι αιτίες και για το έγκλημα στο εργοστάσιο Βιολάντα. Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη να αποκαλυφτούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Επίσης η ΠΟΕΥΓΤΠ καλεί «τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου οργανωμένα και αποφασιστικά να προετοιμάσουν την Πανελλαδική Απεργιακή απάντηση για την Τρίτη 3 Φλεβάρη που αποφάσισε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας».