Τραγωδία στη Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης - 24ωρη απεργία και συγκέντρωση

H γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στα συντρίμμια της επιχείρησης, περισσότερες από 24 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε.

Εντοπίστηκε και η σορός της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» μετά τη φονική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία των Τρικάλων αλλά και σύσσωμη την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. H γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο ισόγειο του εργοστασίου, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις από τις άλλες τέσσερις συναδέλφισσές της περισσότερες από 24 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους ή να υπήρξε κάποιο άλλο αίτιο το οποίο να προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Mιλώντας στην ΕΡΤ o πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, αναφέρθηκε στο τι εξετάζουν οι αρχές: «Eνδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μείγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο». Σύμφωνα με τον ίδιο, ίσως είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης, αφού ακόμα καπνίζουν κάποια σημεία στα ερείπια του τμήματος των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν, ενώ αφαιρούνται οι λαμαρίνες, για τον εντοπισμό στοιχείων. Απαντήσεις και διευκρινίσεις σε όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων. Πραγματογνώμονες από την Αθήνα (ηλεκτρολόγος, χημικός και πυροτεχνουργός) θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Η νεκροψία-νεκροτομή, καθώς και η ταυτοποίηση των σορών θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου βρίσκεται η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλίας. Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.

Από αυτά, τα οκτώ άτομα απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΓΝ Τρικάλων και νοσηλεύτηκαν, για προληπτικούς λόγους, σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και έλαβαν εξιτήριο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

24ωρη απεργία και συγκέντρωση για τους νεκρούς στη «Βιολάντα»

Ταυτόχρονα, Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας για σήμερα, Τρίτη, με συγκέντρωση στις 11:00 πμ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου, στην πόλη των Τρικάλων. Οι κινητοποιήσεις γίνονται, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν το εργοδοτικό έγκλημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

«Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στην συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία το αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθεια τους να βγάλουν το μεροκάματο» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Όλοι οι εργάτες, όλος ο λαός να συμμετέχει στην ΑΠΕΡΓΙΑ και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα με πρώτο αυτό "Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι"» καταλήγει.