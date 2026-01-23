Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στην τριμερή για Ουκρανία

«Όλη η ομάδα μας ήταν σε ανοιχτή ακρόαση και μιλήσαμε με όλους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. «Οι συνομιλίες ξεκίνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι και έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν για δύο ημέρες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στην κρίση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Μόλις είχα διαβουλεύσεις με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα. Πριν από την έναρξη των συνομιλιών συζητήσαμε τα θέματα. Μίλησα με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Όλη η ομάδα μας ήταν σε ανοιχτή ακρόαση και μιλήσαμε με όλους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Τόνισε ότι συζήτησε με τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην τριμερή συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι το «πλαίσιο της συζήτησης», τα θέματα και το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Συζητήσαμε επίσης για τα σχήματα (των συναντήσεων) – που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Η ομάδα θα καθορίσει τη στάση της επί τόπου και θα αντιδρά ανάλογα με το ποιος θα είναι ο διάλογος», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Καθώς αυτή θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό που θα πραγματοποιηθεί υπό αυτό το σχήμα».

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, επανέλαβε σήμερα ότι δεν αποσύρει την απαίτησή από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το Ντονμπάς, όρο που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτο. «Η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή: η Ουκρανία και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αποχωρήσουν από το έδαφος του Ντονμπάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση», πρόσθεσε.

Η απαίτηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ουκρανία να παραδώσει το 20% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, θεωρείται ένα από τα βασικά εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Ζελένσκι έχει αρνηθεί να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει έπειτα από τέσσερα χρόνια σκληρού και φθοροποιού πολέμου, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει εκτοπίσει εκατομμύρια και έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας.

Στο μεταξύ, ρωσικά πλήγματα αυτή την εβδομάδα άφησαν το μεγαλύτερο μέρος του Κιέβου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με κατοίκους περίπου 4.000 κτιρίων να μένουν χωρίς θέρμανση σε συνθήκες πολικού ψύχους. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του ανέλαβαν τον έλεγχο του χωριού Συμινίβκα στην περιοχή του Χάρκοβο της Ουκρανίας.