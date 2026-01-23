Politico: 10ετές σχέδιο 800 δισ. δολαρίων από ΗΠΑ και ΕΕ για Ουκρανία - Τι προβλέπει

Σχέδιο «ευημερίας» με χρηματοδότηση έως το 2040 και άμεσο επιχειρησιακό πλάνο 100 ημερών. Τα «αγκάθια». Ο ρόλος ΗΠΑ - ΕΕ.

Επενδύσεις 800 δισ. δολαρίων από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για την την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας εφόσον τερματιστεί η ρωσική εισβολή, επιδιώκουν να προσελκύσουν ΕΕ και ΗΠΑ, σύμφωνα με το 18σέλιδο έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Politico και περιγράφει ένα 10ετές σχέδιο για τη διασφάλιση της ανάκαμψης του Κιέβου, με ταχεία πορεία προς την ένταξη στους «27».

Η Κομισιόν διακίνησε το σχέδιο στις πρωτεύουσες της Γηραιάς Ηπείρου ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου. Η στρατηγική της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών αφορά ένα σχέδιο χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040 και συνοδεύεται από ένα άμεσο επιχειρησιακό πλάνο 100 ημερών για την εκκίνησή του.

Στόχος ΕΕ - ΗΠΑ είναι η συγκέντρωση εκατοντάδων δισ. δολαρίων μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, η παρουσίαση της Ουκρανίας ως μελλοντικού κράτους-μέλους της ΕΕ και η ανάδειξη ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, που εξαρτάται από μια κατάπαυση του πυρός – μία εξέλιξη που παραμένει μακρινή, όσο συνεχίζονται οι μάχες. Ωστόσο, η προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, όπως επισημαίνει η BlackRock, με ρόλο συμβούλου στο σχέδιο ανοικοδόμησης.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες και τους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσει κανείς σε μια ζώνη πολέμου», τόνισε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Πρέπει να υπάρξει σωστή αλληλουχία και αυτό θα πάρει χρόνο» πρόσθεσε.

Το σχέδιο «ευημερίας» αποτελεί μέρος ενός ειρηνευτικού πλαισίου 20 σημείων που οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Το έγγραφο βασίζεται ρητά στην παραδοχή ότι έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ εγγυήσεις ασφαλείας και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης, αλλά εστιάζει στη μετάβαση της Ουκρανίας από την έκτακτη βοήθεια σε μια αυτοσυντηρούμενη οικονομική προοπτική.

Οι ΗΠΑ προβλέπεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Το έγγραφο δεν τις παρουσιάζει πρωτίστως ως δωρητή, αλλά ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και παράγοντα αξιοπιστίας για την ανοικοδόμηση. Σημειώνεται ότι το σχέδιο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και τεχνογνωσίας επί του πεδίου, ενώ υπογραμμίζεται ο ρόλος των ΗΠΑ ως μοχλού κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, έχει συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Σύμφωνα με το έγγραφο, μέσα στην επόμενη δεκαετία η ΕΕ, οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2028. Η χρηματοδότηση αυτή εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 207 δισ. ευρώ. Οι ΗΠΑ δεσμεύθηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανοικοδόμηση, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένο ποσό.