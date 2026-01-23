Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας και ΗΠΑ σήμερα στα ΗΑΕ

H sυνάντηση του προέδρου της Ρωσίας με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του Ρώσου προέδρου.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος--αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ--στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Aμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του Ρώσου προέδρου.

«Συμφωνήθηκε πως (...) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ

Η συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη και διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες.

Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ