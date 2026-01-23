Η γαλλική κυβέρνηση επιβίωσε από δύο προτάσεις μομφής

Ο Λεκορνί αναμένεται να επικαλεστεί ξανά το άρθρο 49,3 για την έγκριση του προϋπολογισμού, πυροδοτώντας πιθανότατα σε νέες προτάσεις δυσπιστίας.

Η γαλλική κυβέρνηση επιβίωσε από τις δύο προτάσεις μομφής που αντιμετώπιζε λόγω της απόφασης του Λεκορνί να ενεργοποιήσει το άρθρο 49.3 για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Συνολικά 269 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης που κατέθεσε η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) μαζί με τους Πράσινους και το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η πρόταση που κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) και υποστηρίχθηκε από 142 μέλη του κοινοβουλίου.

Σημειώνεται, ότι χρειάζονται 288 ψήφοι για να πέσει η κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί αναμένεται να επικαλεστεί ξανά το άρθρο 49,3 για την έγκριση του προϋπολογισμού, κάτι το οποίο με τη σειρά του αναμένεται να οδηγήσει σε νέες προτάσεις δυσπιστίας.

Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν αναγκάζεται να παρακάμψει το κοινοβούλιο έπειτα από μήνες αποτυχημένων διαπραγματεύσεων σχετικά με το νομοσχέδιο για τη μείωση του ελλείμματος. Στην προσπάθεια να περάσει τον προϋπολογισμό, ο Μακρόν έχει δει δύο κυβερνήσεις να καταρρέουν και την Γαλλία να βυθίζεται στο μεγαλύτερο πολιτικό χάος από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας (το τρέχον σύστημα διακυβέρνησης) το 1958.