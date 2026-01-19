Γαλλία: Ο Λεκορνί ενεργοποιεί το άρθρο 49.3 για την έγκριση του προϋπολογισμού

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί αρχικά τον Οκτώβριο ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να περνά νομοσχέδια χωρίς να τα υποβάλει σε ψηφοφορία.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί αρχικά τον Οκτώβριο ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να περνά νομοσχέδια χωρίς να τα υποβάλει σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ