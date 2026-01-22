Τραμπ σε Πούτιν: «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» - Συνάντηση 1 ώρας με Ζελένσκι

Επίκειται συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το μήνυμα ότι «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πρόεδροι ΗΠΑ και Ουκρανίας συναντήθηκαν για περίπου μία ώρα.

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου ανακοίνωσε ότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ καλή» ενώ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network ανέφερε επίσης ότι θα ήθελε να δει «ένα ακόμη σχέδιο συμφιλίωσης».

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός και λίγες ώρες πριν από την συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.