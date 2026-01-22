«Έπεσαν» οι υπογραφές για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ - «Παρών» από 19 χώρες

«Ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», τόνισε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Τελευταία ενημέρωση 13:55

Υπέγραψε στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ. «Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», τόνισε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία 19 ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν.

Αρχικά το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανασυγκρότηση της Γάζας. Ωστόσο, ο «ιδρυτικός του χάρτης» του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή, αναθέτοντάς του αποστολή πολύ πιο εκτεταμένη που θα το εμπλέξει στη διαχείριση και άλλων συγκρούσεων. Η Γάζα είναι η περιοχή «όπου το Συμβούλιο Ειρήνης πραγματικά ξεκίνησε (…) Πιστεύω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα ζητήματα εφόσον πετύχουμε στη Γάζα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ανέφερε τα πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι για να συμπεράνει ότι «συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα» και κατά συνέπεια οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «πραγματικά ηρεμούν». Για το Συμβούλιο Ειρήνης ισχυρίστηκε ότι «έχει τη δυνατότητα να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς που δημιουργήθηκαν ποτέ», προσθέτοντας ότι είναι τιμή του που είναι πρόεδρος.

«Μόλις συγκροτηθεί πλήρως το Συμβούλιο, θα μπορούμε να κάνουμε πάνω- κάτω ό,τι θέλουμε και θα το κάνουμε σε συντονισμό με τον ΟΗΕ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικρίνοντας για μία ακόμη φορά τον Οργανισμό ότι «δεν χρησιμοποίησε» «το απίστευτο δυναμικό» που διαθέτει. Η πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου μετά την ομιλία του στο Νταβός και τη «συμφωνία - πλαίσιο» για τη Γροιλανδία, ενώ στις 14:00 ώρα Ελλάδος θα συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πολλές χώρες μόλις έλαβαν τη σχετική ειδοποίηση και όλοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Θα συνεργαστούμε με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών» τόνισε από τη σύνοδο κορυφής του Νταβός, ενώ ισχυρίστηκε ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας: «διευθετήσαμε οκτώ πολέμους και πιστεύω ότι ακόμη ένας θα διευθετηθεί πολύ σύντομα».

«Αυτός είναι που πίστευα ότι θα ήταν ο πιο εύκολος, αλλά τελικά αποδείχθηκε μάλλον ο πιο δύσκολος», επεσήμανε αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, η τελετή υπογραφής για το «Συμβούλιο Ειρήνης» περιλαμβάνει εκπροσώπους από 19 χώρες - και καμία από τους παραδοσιακούς δυτικοευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ (κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους).

Εισιτήριο εισόδου στο 1 δισεκατομμύριο

Σε πρώτη φάση, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι εξής χώρες: Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αργεντινή, Παραγουάη, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ινδονησία, Ιορδανία, Κοσσυφοπέδιο, Πακιστάν, Κατάρ, Τουρκία, Ουζμπεκιστάν και Μογγολία ενώ το εισιτήριο εισόδου είναι 1 δισ. δολάρια για μια μόνιμη έδρα.

Ο Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση και «ανατέθηκε» στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών «να μελετήσει» την αμερικανική πρωτοβουλία. «Το ρωσικό ΥΠΕΞ έχει λάβει εντολή να μελετήσει τα έγγραφα που μας έχουν σταλεί και να συμβουλευτεί τους στρατηγικούς εταίρους μας για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Πούτιν ευχαριστώντας τον Τραμπ για την κίνηση.

Για το 1 δισ. δολάρια που απαιτείται για την ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Πούτιν εκτίμησε πως θα μπορούσε να καταβληθεί από «ρωσικά assets που έχουν δεσμευτεί από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση», εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Ανέφερε επίσης πως τα υπόλοιπα ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις εχθροπραξίες, μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Το ουσιώδες είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, στη βάση σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος και συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα υποστηρίξει «όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας».

«Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματισθεί ποτέ», καυχήθηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει την απογοήτευσή του που δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ισχυρίζεται τακτικά ότι έχει βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, κάτι που αμφισβητείται.