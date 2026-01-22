«Παγωμένα» ρωσικά assets στις ΗΠΑ για Συμβούλιο Ειρήνης και Ουκρανία προσφέρει ο Πούτιν στον Τραμπ

Μόνο περίπου 4 έως 5 δισ. δολάρια από τα assets της Ρωσίας τελούν υπό αμερικανικό έλεγχο στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας ένα μικρό κλάσμα του ποσού που χρειάζεται το Κίεβο.

Έτοιμος να διαθέσει ρωσικά assets που παραμένουν παγωμένα στις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση περιοχών της Ουκρανίας που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, μετά τη σύναψη συνθήκης ειρήνης εμφανίζεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο Ρώσος πρόεδρος δύναται να δώσει 1 δισ. δολάρια από τα assets που βρίσκονται στις ΗΠΑ - τα οποία έχουν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 - στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η προσφορά έχει συζητηθεί με την Ουάσιγκτον αποκάλυψε ο Πούτιν, και σχεδιάζει να μιλήσει περισσότερο για τα δεδομένα σήμερα, σε συνάντησης με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα. «Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές και μπορεί να επιλυθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε. Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», τόνισε ο Γουίτκοφ στο Νταβός με το Κρεμλίνο να τηρεί σιγή ιχθύος.

«Ακόμα και πριν επιλύσουμε το ζήτημα της συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης και το έργο του, δεδομένης της ειδικής σχέσης της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε 1 δισ. δολάρια στο Συμβούλιο Ειρήνης από ρωσικά assets που είχαν παγώσει υπό την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Πούτιν σε συνάντηση με το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας ενώ θα μιλήσει για την πιθανή δωρεά 1 με τον Μαχμούντ Αμπάς, που θα συναντήσει αυτοπροσώπως αργότερα σήμερα.

«Τα υπόλοιπα κεφάλαια από τα παγωμένα assets μας στις ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση εδαφών που υπέστησαν ζημιές από τις μάχες μετά τη σύναψη συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης. Η ρωσική προσφορά έχει σχεδιαστεί για να «γλυκάνει» τον Αμερικανό πρόεδρο και η Μόσχα να αποφύγει περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες πληρώνονται με χρήματα που το Κρεμλίνο δεν ελέγχει επί του παρόντος.

Μόνο περίπου 4 έως 5 δισ. δολάρια από τα assets της Ρωσίας τελούν υπό αμερικανικό έλεγχο στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας ένα μικρό κλάσμα του ποσού που χρειάζεται το Κίεβο για την ανοικοδόμησή του, καθώς και ένα μικρό μέρος των συνολικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της που εκτιμώνται σε 300 δισ. δολάρια παγκοσμίως, τα περισσότερα εξ αυτών βρίσκονται στην Ευρώπη.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το συνολικό κόστος της ανοικοδόμησης, καθώς και η οικονομική και κοινωνική στήριξη, εκτιμήθηκε σε περίπου 524 δισ. δολάρια για τα επόμενα δέκα χρόνια. Το κόστος της ανοικοδόμησης συνεχίζει να αυξάνεται με τη Ρωσία να έχει τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας τον χειμώνα, αφήνοντας πολλά εκατ. ανθρώπους χωρίς θέρμανση και νερό εν μέσω μηδενικών θερμοκρασιών.