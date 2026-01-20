Πολιτική | Διεθνή

ΗΠΑ: Έκτακτη συνέντευξη τύπου Τραμπ σήμερα - «Αν δεν είχα έρθει δε θα υπήρχε ΝΑΤΟ»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Έκτακτη συνέντευξη τύπου Τραμπ σήμερα - «Αν δεν είχα έρθει δε θα υπήρχε ΝΑΤΟ»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος.

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο θα παραχωρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα στις 13.00 τοπική ώρα, (20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική προεδρία, ενώ με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος, αφού εξαπέλυσε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, με ανάρτηση στο κοινωνικό μέσο Truth Social.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή! Θα ήταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παράσταση νίκης και καταλληλότητα βγάζουν Κυριάκο - Από που αντλεί τη συγκρότησή του

Αυθαίρετα: Τέλος χρόνου στις 31 Μαρτίου - Πρόστιμα και συνέπειες για ακίνητα, μεταβιβάσεις

Άρωμα ελληνικό στις διεθνείς αγορές - Σε ποιες χώρες επεκτείνονται οι μεγάλες αλυσίδες καφέ

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
ΝΑΤΟ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider