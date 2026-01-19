Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Ράντεφ - Προς πρόωρες κάλπες η χώρα

Την περασμένη εβδομάδα ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης,

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε απόψε ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμά του, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα σχηματίσει δικό του κόμμα για να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης, τον περασμένο μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Ο Ράντεφ, η θητεία του οποίου θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες τον Ιανουάριο του 2027, ανέφερε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο αύριο Τρίτη. Εφόσον εγκριθεί, θα τον αντικαταστήσει προσωρινά η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα μέχρι τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών, τον προσεχή Νοέμβριο.

Ο Ράντεφ, που είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την πρόσφατη υιοθέτηση του ευρώ αλλά και τις φιλορωσικές απόψεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2016 και επανελεξέγη το 2021. Δεν έκρυβε ωστόσο τις πολιτικές φιλοδοξίες του, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Βουλγαρίας δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα.

Η παραίτησή του, μια κίνηση αναμενόμενη ευρέως στη Βουλγαρία, σημειώνεται σε μια περίοδο που η χώρα διανύει ξανά πολιτική κρίση και οδεύει προς τις όγδοες βουλευτικές εκλογές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. Το κατακερματισμένο κοινοβούλιο που αναδείχτηκε από αυτές τις εκλογές αναμετρήσεις σήμαινε ότι οι νικητές δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία και οι περισσότεροι κυβερνητικοί συνασπισμοί ήταν βραχύβιοι.

Η τελευταία κυβέρνηση συνασπισμού παρέμεινε στην εξουσία επί περίπου έναν χρόνο, μέχρι που αναγκάστηκε να παραιτηθεί εν μέσω των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και του προϋπολογισμού.