Τσιάρας: Παραγωγική η συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των παραγωγών, υπογραμμίζοντας πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν όλα τα ζήτημα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

Για μια παραγωγική συνάντηση έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μετά το τέλος της σχεδόν 5ωρης συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με την 31μελη αντιπροσωπεία των μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριακού Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα αναλύθηκαν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η μειωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα αλλά και ο τρόπος αφαίρεσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Παράλληλα συζητήθηκαν ζητήματα όπως τα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, τα μεγάλα αρδευτικά έργα καθώς και η σύσταση των αγροτικών επιμελητηρίων.

«Πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί» είπε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αλλάζει κάτι από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι θα υπάρξει εκπροσώπηση των αγροτών στις επιτροπές που αφορούν σε εμπορικές συμφωνίες, για την ΚΑΠ.

Σημείωσε τέλος πως οι εκπρόσωποι των μπλόκων ζήτησαν μεταξύ άλλων πιο αραιή έκδοση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και επανυπολογισμό των λίτρων για το αγροτικό πετρέλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ