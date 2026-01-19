Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών- «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα»

Στην ατζέντα ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Τελευταία ενημέρωση 17.44

Μετά από 4 ώρες και 20 λεπτά, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών από τα μπλόκα που δεν είχαν προσέλθει στο περασμένο ραντεβού με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της ΑΑΔΕ και από τους αγρότες, αντιπροσωπεία από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές.

Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα

Με το μήνυμα πως «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση» ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνάντησή του με την 31μελη αντιπροσωπεία των αγροτικών μπλόκων (25 εκπρόσωποι και έξι παρατηρητές) στο Μέγαρο Μαξίμου, ελπίζοντας να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης που δεν ωφέλησε κανέναν.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, οι κινητοποιήσεις δεν είχαν οφέλη στην κοινωνία «η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση».

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα και έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και την δυνατότητα να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης» επεσήμανε.

«Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από την μετάπτωση της ΑΔΑΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ», προσέθεσε. Στη συνάντηση συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ η αντιπροσωπεία των αγροτών κατάρτησε λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις 18:00 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους: