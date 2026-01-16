Γερμανία: Έκκληση προς τις ΗΠΑ να δεχθούν ότι η από κοινού άμυνα στην Αρκτική είναι και προς το συμφέρον τους

Έκκληση προς τις ΗΠΑ «να αναγνωρίσουν την από κοινού άμυνα της Αρκτικής ως και δικό τους συμφέρον», απηύθυνε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, παραδέχθηκε ωστόσο ότι «δεν είναι εφικτό να επιβάλει κανείς τη συναντίληψη».

«Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα νόμιμα συμφέροντα της ασφάλειάς της εξυπηρετούνται καλύτερα από την κοινή άμυνα στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό», δήλωσε ο κ. Πιστόριους νωρίτερα απόψε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Bundestag.

Απαντώντας σε παρέμβαση βουλευτή, ο οποίος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πρόθυμες να το πράξουν, ο υπουργός 'Αμυνας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να επιβάλεις σε κάποιον την συναντίληψη». Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι κομβικής σημασίας, μη διαπραγματεύσιμες αρχές της διεθνούς τάξης, τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Οι βίαιες εδαφικές αλλαγές δεν έχουν καμία νομιμότητα βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι πεποιθήσεις έχουν αμφισβητηθεί εδώ και καιρό σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ