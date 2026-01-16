Πολιτική | Διεθνή

Γερμανία: Έκκληση προς τις ΗΠΑ να δεχθούν ότι η από κοινού άμυνα στην Αρκτική είναι και προς το συμφέρον τους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Έκκληση προς τις ΗΠΑ να δεχθούν ότι η από κοινού άμυνα στην Αρκτική είναι και προς το συμφέρον τους
Έκκληση προς τις ΗΠΑ «να αναγνωρίσουν την από κοινού άμυνα της Αρκτικής ως και δικό τους συμφέρον», απηύθυνε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, παραδέχθηκε ωστόσο ότι «δεν είναι εφικτό να επιβάλει κανείς τη συναντίληψη».

Έκκληση προς τις ΗΠΑ «να αναγνωρίσουν την από κοινού άμυνα της Αρκτικής ως και δικό τους συμφέρον», απηύθυνε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, παραδέχθηκε ωστόσο ότι «δεν είναι εφικτό να επιβάλει κανείς τη συναντίληψη».

«Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα νόμιμα συμφέροντα της ασφάλειάς της εξυπηρετούνται καλύτερα από την κοινή άμυνα στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό», δήλωσε ο κ. Πιστόριους νωρίτερα απόψε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Bundestag.

Απαντώντας σε παρέμβαση βουλευτή, ο οποίος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πρόθυμες να το πράξουν, ο υπουργός 'Αμυνας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να επιβάλεις σε κάποιον την συναντίληψη». Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι κομβικής σημασίας, μη διαπραγματεύσιμες αρχές της διεθνούς τάξης, τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Οι βίαιες εδαφικές αλλαγές δεν έχουν καμία νομιμότητα βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι πεποιθήσεις έχουν αμφισβητηθεί εδώ και καιρό σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κίμων: «Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» - Γιατί είναι το απόλυτο game changer

Ποια ελληνικά προϊόντα μπαίνουν για πρώτη φορά στα ράφια του Σκλαβενίτη

FIFA: Πάνω από 350 εκατ. αιτήσεις για μόλις 7 εκατ. εισιτήρια του Μουντιάλ 2026

tags:
ΗΠΑ
Γερμανία
Γροιλανδία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider