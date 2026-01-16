Τσουκαλάς: Η ευθύνη για το αλαλούμ στο FIR Αθηνών περιορίζεται μόνο στον διοικητή που παραιτήθηκε;

Θέμα ανάληψης πολιτικής ευθύνης για το blackout της 4ης Ιανουαρίου στο FIR Αθηνών έθεσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Θέμα ανάληψης πολιτικής ευθύνης για το blackout της 4ης Ιανουαρίου στο FIR Αθηνών έθεσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς ζήτησε να μάθει αν επιβεβαιώνει η κυβέρνηση πως κατά το 2021 είχε γίνει κάτι αντίστοιχο σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Και αν είχε γίνει, έπραξε κάτι; Αυτό πρέπει να απαντηθεί σήμερα. Αν η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, τότε η ευθύνη δεν είναι μόνο του διοικητή της ΥΠΑ, που οδηγήθηκε σε παραίτηση, αλλά είναι και πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Υποστήριξε πως, όπως όταν γίνεται στα ΕΛΤΑ κάτι, φεύγει ο διοικητής, γίνεται και στην ΥΠΑ πάλι το ίδιο. «Υφυπουργοί δεν υπάρχουν; Θεατές είναι; Τόσο αυτό το γεγονός όσο και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δείχνουν διαχειριστική ανεπάρκεια από πλευράς της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Για τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ο Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ως άξιο αναφοράς το γεγονός ότι «είδαμε μια δημοσκόπηση που τη μία μέρα έδειχνε το ΠΑΣΟΚ στο 15% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και την επόμενη μέρα το αντίστροφο. Δεν γίνεται να ισχύουν και οι δύο. Μία εξ αυτών έχει λάθος μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει».

Ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που θέτουν ερωτήματα τα οποία προκαλούν τρομερή εντύπωση. «Σήμερα στη χώρα πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχηγός της αξιωματική αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, πως γίνεται να τίθεται το ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός μεταξύ του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυστιανού; Δύο κόμματα που δεν υπάρχουν και δύο ηγέτες που ίσως υπάρξουν αύριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μία μέτρηση αλλά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει δίλημμα μεταξύ Τσίπρα και Καρυστιανού;», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Οι εκλογές είναι ένας μαραθώνιος και θα είναι δρόμος αντοχής. Το ίδιο πράγμα έγινε και πριν κάποιους μήνες και με άλλα κόμματα που εμφανίστηκαν. Και πριν ένα χρόνο με άλλους διάττοντες αστέρες. Υπάρχει ο δρόμος λοιπόν της συνέπειας, της αντοχής. Ο κόσμος στο τέλος κρίνει με το πολιτικό σχέδιο που έχεις» κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισημναίνοντας παράλληλα ότι σήμερα έχουμε μια κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με τα γνωστά αποτελέσματα κι από την άλλη, έχουμε και ένα μόνο πολιτικό σχέδιο, αυτό του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα σχέδιο κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ