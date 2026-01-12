Σύσταση ομάδων ελέγχου για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στον αγροτικό τομέα

Στη σύσταση Ομάδων Ελέγχου προχωρά το αμέσως επόμενο διάστημα η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη σύσταση Ομάδων Ελέγχου προχωρά το αμέσως επόμενο διάστημα η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι Ομάδες Ελέγχου θα στελεχωθούν από μέλη του Μητρώου Ελεγκτών - Επαληθευτών, που συγκροτείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Γεωτεχνικών. Αντικείμενο θα είναι η διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους χώρους υλοποίησης έργων που έχουν ενταχθεί στις δράσεις του ΥΠΑΑΤ και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Την ίδια ώρα, ανοιχτή παραμένει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών - Επαληθευτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myagrorrf.minagric.gr.

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή, αυτή καθορίζεται ανά πιστοποίηση και μετά από επιτόπιο έλεγχο σε 150 ευρώ για επενδύσεις προϋπολογισμού έως 1.500.000 ευρώ και σε 200 ευρώ για επενδύσεις άνω των 1.500.000 ευρώ.