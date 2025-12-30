Η Τουρκία σχεδιάζει συμφωνία με την Συρία για εξερεύνηση υδρογονανθράκων

Μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ, η Τουρκία έχει εμβαθύνει την ενεργειακή της συνεργασία με την Συρία.

Η Τουρκία σκοπεύει να υπογράψει συμφωνία εξερεύνησης υποθαλάσσιων υδρογονανθράκων με την Συρία το 2026 για να αξιολογήσει πιθανούς υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους κατά μήκος των συριακών ακτών, δήλωσε την Δευτέρα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

«Σχεδιάζουμε να υπογράψουμε μια συγκεκριμένη συμφωνία υπεράκτιας ενέργειας το 2026», είπε σε συνέντευξή του στην τουρκική πλατφόρμα ειδήσεων GDH. «Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενδέχεται να διεξάγουμε σεισμική έρευνα για να δούμε τι μας προσφέρει το κοίτασμα» επισήμανε.

Ο Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η συμφωνία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Τουρκία θα πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η Άγκυρα και η Δαμασκός έχουν ήδη συνάψει μια γενική συμφωνία-πλαίσιο για την ενεργειακή συνεργασία νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Έχοντας αναδειχθεί ως ένας από τους βασικούς παράγοντες στη Συρία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, η Τουρκία έχει εμβαθύνει την ενεργειακή της συνεργασία με τη χώρα μέσω μιας σειράς συμφωνιών.

'Οπως σημειώνει το middleeasteye, η κίνηση είναι πιθανό να ανησυχήσει την Ελλάδα και την Κύπρο, αφού «η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την Άγκυρα και τη Δαμασκό να δημιουργήσουν μια αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), ενδεχομένως αυξάνοντας τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σημειώνεται πως η είδηση έρχεται περίπου ένα μήνα από την συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ που υπέγραψαν μεταξύ τους Κύπρος και Λίβανος, με αποτέλεσμα να «ξεκλειδώνει» μία πιθανή εξερεύνηση ενέργειας στο μέλλον. Η συμφωνία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και δεν προχωρούσε λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου ενώ υπεγράφη και δεύτερη συμφωνία που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ενεργειακοί δεσμοί

Οι ενεργειακοί δεσμοί Τουρκίας-Συρίας έχουν αναπτυχθεί ραγδαία από τον Δεκέμβριο του 2024, όπως επισημαίνει το middleeasteye. Η μεγαλύτερη ενεργειακή συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών υπογράφηκε στις 29 Μαΐου 2025 και καλύπτει το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια, την εξόρυξη και το πετρέλαιο, με έμφαση στον τεχνικό συντονισμό, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις κοινές επενδύσεις.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας είναι ο αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Κιλίς και Χαλεπίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025.

Μέσω αυτού του αγωγού, η Τουρκία αναμένεται να προμηθεύει τη Συρία με δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου κάθε χρόνο, επιτρέποντας την παραγωγή περίπου 1.300 μεγαβάτ (MW) ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή μιας γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 400 κιλοβόλτ για την ενσωμάτωση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των δύο χωρών.

Όταν η γραμμή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026, θα έχει χωρητικότητα για να υποστηρίξει εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έως και 500 MW.

Επίσης, τον Μάιο ολοκληρώθηκε η στρατηγική συμφωνία συνεργασίας ύψους 7 δισ. δολ. μεταξύ της τουρκικής Kalyon Holding και της Cengiz Holding, της UCC του Κατάρ και της αμερικανικής Power International.