Συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ - Deal και σε ηλεκτρική διασύνδεση

Συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος, με αποτέλεσμα να «ξεκλειδώνει» μία πιθανή εξερεύνηση ενέργειας στο μέλλον. Η συμφωνία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και δεν προχωρούσε λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου ενώ υπεγράφη και δεύτερη συμφωνία που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες,

Οι συμφωνίες που υπέγραψαν ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και o ομόλογός του Τζοτζέφ Αούν (φωτογραφία) έχουν τόσο ειδική σημασία για την Κύπρο και το Λίβανο αλλά έχουν και ένα ευρύτερο αντίκτυπο για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αναφέρει ο Φιλελεύθερος Κύπρου. Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου τα σημαντικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής: