Ο Τραμπ υπέρ νέων βομβαρδισμών του Ισραήλ στο Ιράν

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σε περίπτωση που η Τεχεράνη επεκτείνει το πρόγραμμα κατασκευής πυραύλων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα υποστήριζε περαιτέρω επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν, αν η Τεχεράνη απορρίψει νέα συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και συνεχίσει να επεκτείνει το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Τώρα ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να το ξαναφτιάξει, κι αν το κάνει θα πρέπει να τους ρίξουμε (σ.σ. τους Ιρανούς) νοκντάουν», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στο οίκημα και κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, έξι μήνες μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων-κλειδιών.

«Ελπίζω πως δεν προσπαθούν να το ξαναφτιάξουν», συνέχισε, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν στο πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων ή στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας --που κατ’ αυτόν «εξαλείφθηκε ολοσχερώς» τον Ιούνιο--, «διότι, αν ισχύει αυτό, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να εξαλείψουμε πολύ γρήγορα αυτόν τον επανεξοπλισμό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ακόμη πως αυτό θα γίνει ακόμη πιο επείγον αν οι διπλωματικές προσπάθειες για να επιβραδυνθεί το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας αποτύχουν. «Θα το κάνουμε αμέσως», διεμήνυσε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέας επίθεσης.

Ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, αντέδρασε με μήνυμά του μέσω X, τονίζοντας πως οι πυραυλικές και αμυντικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας «δεν είναι περιορίσιμες και δεν χρειαζόμαστε άδεια για αυτές». «Οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με άμεση, σκληρή ανταπόδοση που θα ξεπερνά τη φαντασία αυτών που τη σχεδιάζουν, συμπλήρωσε.

