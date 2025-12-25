New York Times: Γιατί η Ρωσία πιθανότατα θα απορρίψει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ - Ουκρανίας

Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει περισσότερα συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.

Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει περισσότερα συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν τα τελευταία δύο χρόνια επιμένει στην αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και στον αποκλεισμό της πιθανότητας ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό αναφέρουν σε άθρο τους οι New York Times.

Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην ετήσια μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Ρώσου προέδρου όταν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει ορισμένους «συμβιβασμούς», οι οποίοι πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν την παραίτηση από ορισμένες ρωσικά κατεχόμενες περιοχές στις περιοχές Χάρκοβο και Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Ωστόσο τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει να αγωνίζεται για την πλήρη κατοχή της περιοχής Ντόνετσκ, όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ.

Παρόλο που η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κοστίσει ακριβά τόσο στη ρωσική οικονομία όσο και στον ρωσικό στρατό, το άρθρο τονίζει ότι «το Κρεμλίνο φαίνεται να πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να κερδίσει περισσότερα πολεμώντας».

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που εκπονήθηκε από Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, σημειώνοντας σημαντική αλλαγή σε σχέση με το σχέδιο του Οκτωβρίου που ουσιαστικά θα ανάγκαζε την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να αποκλείσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε τη νέα πρόταση ως έναν λογικό συμβιβασμό σε σχέση με το σχέδιο που εκπονήθηκε τον Νοέμβριο από τον Κιρίλ Ντιμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Τραμπ. Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιθυμεί το Κίεβο για να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επίθεση, καθώς και σχέδια για την ανοικοδόμηση της χώρας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο, ενισχυμένο από τις πρόσφατες επιτυχίες στο πεδίο της μάχης και περιορισμένο στην ικανότητά του να παρουσιάσει το νέο σχέδιο ως νίκη στο ρωσικό κοινό, είναι απίθανο να το αποδεχθεί.

«Αυτό είναι απόλυτη κοροϊδία», δήλωσε ο Αλεξέι Ναούμοφ, αναλυτής διεθνών υποθέσεων με έδρα τη Μόσχα, στην πλατφόρμα Telegram. «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Προβάλλετε αυτό στους Αμερικανούς ως “συμβιβασμό” και μετά ρίξτε την ευθύνη στη Ρωσία για την αποτυχία του.»

Τα σημεία αγκάθια για τους Ρώσους

Το ουκρανικό σχέδιο θέτει ως προϋπόθεση την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντνιπροπετρόβσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο. Παράλληλα, προβλέπει ότι η Ουκρανία θα αποσύρει στρατεύματα από τμήματα του Ντονέτσκ που θα μετατραπούν σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, αλλά μόνο υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα αποχωρήσει από ισοδύναμη έκταση γης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρώσος αναλυτής Γκεόργκι Μποβτ φέρεται να εκτιμά ότι η πρόταση δεν λύνει το κεντρικό πρόβλημα των εδαφών και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, ενώ το Κίεβο — κατά το δημοσίευμα — θα προτιμούσε να τον λειτουργήσει από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Το σχέδιο δεν προσφέρει κανέναν συμβιβασμό σχετικά με τα εδάφη ή τον Πυρηνικό Σταθμό της Ζαπορίζια. Η αποτυχία επίλυσης του εδαφικού ζητήματος καθιστά δύσκολο να αποτελέσει αφετηρία συμφωνίας».

Αντέχει η ρωσική οικονομία

Επιπλέον, η ρωσική οικονομία βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο της από το 2022, τα επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται σε ύφεση. Ωστόσο, παρά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση λόγω του πολέμου, οι αναλυτές λένε ότι η χώρα απέχει ακόμη πολύ από μια οικονομική κρίση που θα ανάγκαζε το Κρεμλίνο να αλλάξει πορεία.

Η Ρωσία καταλαμβάνει περίπου τα τρία τέταρτα της περιοχής του Ντόνετσκ. Με τον τρέχοντα ρυθμό προώθησής τους, οι δυνάμεις της Μόσχας θα χρειαστούν περίπου 18 μήνες για να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή.

O Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος και νυν γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε την Τετάρτη ότι περίπου 417.000 νεοσύλλεκτοι έχουν υπογράψει νέες συμβάσεις για να ενταχθούν στον ρωσικό στρατό το 2025, ένας αριθμός που συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις ανεξάρτητων ερευνητών.

Η συνεχής ροή νέων νεοσύλλεκτων σημαίνει ότι η Ρωσία μπορεί να αντέξει οικονομικά να συνεχίσει τον πόλεμο παρά τις βαριές απώλειες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για να διατηρήσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον και να αποφύγει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, αναφέρουν οι NYT.

Επιπλέον, καταγράφεται το ενδιαφέρον της ρωσικής πλευράς να καθυστερήσει πρόσθετες κυρώσεις ή άλλους περιορισμούς από τις ΗΠΑ, με αναφορά σε κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Οκτώβριο από τον Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές Rosneft και Lukoil, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο, οδήγησαν τη Ρωσία να πουλά πετρέλαιο με σημαντικά μεγαλύτερες εκπτώσεις.