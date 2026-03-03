Ποιο είναι το προφίλ των 9 σχημάτων - κοινοπραξιών που διεκδικούν τις «Ελληνικές Αλυκές»

Με τη συμμετοχή όχι μόνο ελληνικών ομίλων και επιχειρήσεων αλλά και με σχήματα με έδρα την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία ή τη Σουηδία, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή όχι μόνο ελληνικών ομίλων και επιχειρήσεων αλλά και με σχήματα ή funds με έδρα την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία ή τη Σουηδία, ανάμεσα στα 9 σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού του Υπερταμείου για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές ΑΕ.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά): 1. Ένωση Εταιρειών Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ – SALINITY GROUP AB, 2. Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΑΣ Α.Ε., 3. Κοινοπραξία ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ – ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, 4. Κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 5. Κοινοπραξία SIF – ARTEMAR, 6. Κοινοπραξία UNISEL SAS – ΧΙΩΝ Α.E., 7. MANTIS TRADING AE, 8. MECCANICA GROUP – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 9. SOSALT S.p.A..

Μπορεί τελικά να μην εμφανίστηκαν υποψήφιοι επενδυτές από κάποιες χώρες που παλιότερα είχαν ακουστεί, ωστόσο, το ενδιαφέρον θεωρείται διευρυμένο αν και μένει να αποδειχθεί και στην τελική φάση, όταν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών και της εξωστρέφειας της εταιρείας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της και τη βελτίωση της λειτουργίας της προς όφελος τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας.

Το προφίλ των 9 σχημάτων – κοινοπραξιών

1. Ένωση Εταιρειών Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ – SALINITY GROUP AB: • Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αλατιού της Κύπρου με ένα ευρύ δίκτυο διανομής που καλύπτει περισσότερες από 40 χώρες. Διαθέτει σύγχρονη μονάδα παραγωγής στη Λάρνακα και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων αλατιού. Έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη SALINITY HOLDINGS στη Σουηδία, όπου έχει δημιουργηθεί ειδική μονάδα νιφάδων θαλασσινού αλατιού. • SALINITY Όμιλος με έδρα στη Σουηδία που περιλαμβάνει τις Salinity Group AB, Salinity AB, Salinity Trading AB και SALTWELL AB με θυγατρικές στη Χιλή, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Η SALINITY είναι μια από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που παράγει νιφάδες αλατιού στη Μεσόγειο Θάλασσα.

2. Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - ΚΑΛΑΣ Α.Ε.: Δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία άλατος κάθε χρήσης. Διαθέτει δύο συγκροτήματα παραγωγής αλατιού στο Μεσολόγγι και ένα συγκρότημα παραγωγής αλατιού στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η ΚΑΛΑΣ αποτελεί τον ηγέτη της εγχώριας αγοράς αλατιού τόσο στο επώνυμο όσο και στο private label, με την εμβέλεια και τις συνεργασίες της να έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα εθνικά σύνορα. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται πολυεθνικές εταιρείες, σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες, το σύνολο των ελληνικών αλυσίδων λιανεμπορίου αλλά και μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού.

3. Κοινοπραξία ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ – ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ: • ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ Δραστηριοποιείται στον κλάδο διανομής αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών από το 1950 με έδρα στην Κατερίνη. Απασχολεί 80 εργαζομένους και διαθέτει ιδιόκτητο στόλο 50 οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις της εκτείνονται σε ιδιόκτητη έκταση 20.000 τ.μ., εκ των οποίων 6.000 τ.μ. αποτελούν στεγασμένους αποθηκευτικούς και λειτουργικούς χώρους. Η επιχειρησιακή της υποδομή επιτρέπει την εξυπηρέτηση άνω των 1.500 τελικών σημείων πώλησης. • ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αρτοσκευασμάτων στην Ελλάδα. Το πελατολόγιό της περιλαμβάνει εμπόρους τροφίμων, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις fast-food και καταστήματα εστίασης. Σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται σε αγορές του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων η Αγγλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Σερβία, η Ιταλία και η Σουηδία.

4. Κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: • ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ Ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης και διανομής με έδρα στην Πιερία, που λειτουργεί ένα δίκτυο σούπερ μάρκετ και παντοπωλείων στην ευρύτερη περιοχή. Από τον Μάιο του 2021 ανήκει στον Όμιλο Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ και από τον Ιούλιο του 2024 στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Σήμερα η αλυσίδα αριθμεί 41 φυσικά καταστήματα σε 7 νομούς, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και προσωπικό 325 ατόμων. • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διεθνή εμπορία επιτραπέζιων ελιών και εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου με πολυετή εμπειρία. Συνεργάζεται με περισσότερους από 5.000 αγρότες σε όλη την Ελλάδα, για την παραγωγή και τυποποίηση όλων των διαφορετικών ποικιλών Ελληνικής ελιάς. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στην Κατερίνη και στην Καλαμάτα, και διαθέτουν σύγχρονα μηχανήματα που προσφέρουν ένα ευρύτατο φάσμα συσκευασιών.

5. Κοινοπραξία SIF – ARTEMAR: • ARTEMAR Ιδιωτική επενδυτική εταιρεία που επενδύει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σημαντικές δυνατότητες ανάκαμψης ή ανάπτυξης καθώς και σε επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις. • SI Foods Κυπριακή εταιρεία που κατείχε μέχρι το 2023 την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ.

6. Κοινοπραξία UNISEL SAS – ΧΙΩΝ Α.E.: • ΧΙΩΝ ΑΕ Πρόκειται για ιστορική, αμιγώς ελληνική βιομηχανία παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας θαλασσινού αλατιού με έδρα την Πάτρα. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1935 και εξειδικεύεται σε ποιοτικά προϊόντα αλατιού • UNISEL Γαλλική εταιρεία (société par actions simplifiée - SAS) που ιδρύθηκε το 2014. Λειτουργεί κυρίως ως εταιρεία χαρτοφυλακίου που εστιάζει στην ανάληψη και διαχείριση μετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, στην παροχή στρατηγικής, οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης και στην επίβλεψη των δραστηριοτήτων εταιρικής ανάπτυξης. Ο ρόλος της επικεντρώνεται στη διαχείριση επενδύσεων και την εποπτεία του ομίλου και όχι στην άμεση λειτουργική παραγωγή, λειτουργώντας ως νομικός και οικονομικός κόμβος για συνδεδεμένες επιχειρήσεις εντός της ευρύτερης βιομηχανίας αλατιού και του διαφοροποιημένου δικτύου συμμετοχών της.

7. Όμιλος Mantis: Ελληνικός βιομηχανικός και εμπορικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, επεξεργασία και διανομή αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καταναλωτικών προϊόντων. Με παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1974, ο Όμιλος Mantis, με τις εταιρίες του Mantis Trading SA, Fortis Trading SA, Attraction SA και Οινοποιία Μαλαματίνα, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διανομείς αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καταναλωτικών προϊόντων.

8. Meccanica Group ΑΕ: Ελληνικός όμιλος παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και επιχειρησιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε facility management, τεχνικές και Η/Μ εγκαταστάσεις, συντήρηση υποδομών, IT support και outsourcing λειτουργιών για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

9. SOSALT: Επεξεργάζεται περίπου 120 χιλ. τόνους θαλασσινού αλατιού ετησίως σε δύο μονάδες παραγωγής στην περιοχή του Τράπανι της Σικελίας. Ελέγχει άμεσα περίπου 700 εκτάρια αλυκών, που βρίσκονται στη δυτική ακτή της Σικελίας, μεταξύ Τράπανι και Μαρσάλα, με μέση παραγωγή 90 χιλ. τόνους ετησίως. Το αλάτι που παράγεται σε άλλες αλυκές (250 εκτάρια) της περιοχής (30 χιλ. τόνους ετησίως) αγοράζεται και μεταποιείται από τη SOSALT. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 32 χώρες.

Οι «Ελληνικές Αλυκές»

Με ηγετική θέση στον κλάδο της παραγωγής φυσικού αλατιού, η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η στρατηγική αυτή κίνηση στοχεύει στη μετάβαση από μια δυναμική δημόσια εταιρεία σε έναν ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» στην παραγωγή αλατιού, με ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, σύγχρονες υποδομές και δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

Κύριος στόχος του Υπερταμείου είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος και η εξασφάλιση της προσφορότερης μεθόδου αξιοποίησης της εταιρείας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, με κριτήριο κατακύρωσης προτιμητέου επενδυτή την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, όπως ειδικότερα θα προσδιορισθεί στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Υπερταμείο/Growthfund κατέχει το 80% των μετοχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στους Δήμους στα όρια των οποίων βρίσκονται οι αλυκές εν λειτουργία που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και εκμετάλλευση στην εταιρεία με τα μεγαλύτερα ποσοστά να κατέχουν οι δήμοι Μεσολογγίου (10,19%), Πύδνας Κολινδρού (3,18%) και Δυτικής Λέσβου (3,13%).

Όπως και παλιότερα έχουμε αναφέρει, η εταιρεία λειτουργεί επτά αλυκές, βιομηχανικού μεγέθους, με συνολική ετήσια δυναμικότητα άνω των 200.000 τόνων. Αυτές παράγουν άνω του 92% της εγχώριας παραγωγής και καλύπτουν συνολική έκταση 24.334 στρεμμάτων. Οι αλυκές, πέραν της φυσικής τους ομορφιάς, αποτελούν πολύτιμους οικοτόπους που συνδυάζουν τα υγροτοπικά χαρακτηριστικά με τους ακραία υπεραλμυρούς λειμώνες. Η μοναδική αυτή συνύπαρξη δημιουργεί έναν πλούτο βιοποικιλότητας, επιτρέποντας την πληθυσμιακή αύξηση ειδών που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν υπό εξαφάνιση. Το σύνολο των αλυκών υπάγεται στο δίκτυο προστασίας Natura, ενώ μερικές, μεταξύ των οποίων και οι μεγαλύτερες αλυκές, αποτελούν τμήματα ευρύτερων υγροτόπων που προστατεύονται από τη διεθνή σύμβαση Ramsar.

Ειδικότερα, στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., που αποτελούν την κύρια πηγή προμήθειας αλατιού της χώρας μας, υπάγονται 7 αλυκές σε όλη τη χώρα (Αγγελοχώρι, Καλλονή, Κίτρος Πιερίας, Μέση Κομοτηνής, Μεσολόγγι, Νέα Κεσσάνη Ξάνθης, Πολίχνιτος Λέσβου). Η μεγαλύτερη εκ των αλυκών είναι αυτή του Μεσολογγίου, με έκταση 12.400 στρέμματα και μέση δυναμικότητα 110.000 τόνων.