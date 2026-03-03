Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση στο Ριάντ

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο Aμερικανός πρόεδρος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ --η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα-- διεμήνυσε ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation. Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης και μικροφθορές στην αμερικανική πρεσβεία στο βασίλειο κατόπιν επιδρομής δυο drones.

Εχθές, σε διάγγελμά του, ο Τραμπ έκανε λόγο για «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία», δικαιολογώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με στόχο «να εξαλείψει μια αφόρητη απειλή». Τόνισε πως διέταξε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να επιτεθούν στο Ιράν για να ματαιώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων που, κατά την Ουάσιγκτον, «αναπτύσσονταν ταχέως».

«Ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να πλήξουμε, κάτι που κάνουμε επί του παρόντος, και να εξαλείψουμε τις αφόρητες απειλές που εκπροσωπεί αυτό το άρρωστο και απαίσιο καθεστώς. Ένα ιρανικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικά όπλα θα συνιστούσε αφόρητη απειλή για τη Μέση Ανατολή αλλά επίσης και για τον αμερικανικό λαό», υπογράμμισε ο Ντ. Τραμπ.