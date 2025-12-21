Γάζα: Ο Γουίτκοφ βλέπει «πρόοδο» στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ

«Περεταίρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης», συνέχισε.

Έχει σημειωθεί «πρόοδος» στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας το οποίο παρουσίασε νωρίτερα φέτος ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε χθες Σάββατο ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

«Κατά την πρώτη φάση σημειώθηκε πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων της διευρυνθείσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επιστροφής λειψάνων ομήρων, των αποσύρσεων δυνάμεων από κάποιους τομείς και της μείωσης των εχθροπραξιών», συνόψισε ο κ. Γουίτκοφ μέσω X, την επομένη εξερευνητικών συνομιλιών με αντιπροσώπους της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

«Περεταίρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης», συνέχισε.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς --το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενίσταται--, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, τη δημιουργία μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

Το Ισραήλ λέει πως περιμένει ακόμη την επιστροφή του τελευταίου λειψάνου ομήρου που απομένει στη Λωρίδα της Γάζας προτού συναινέσει να αρχίσουν επίσημα συνομιλίες για τη δεύτερη φάση του σχεδίου.

Στην ανάρτησή του ο κ. Γουίτκοφ σημείωσε πως στις συνομιλίες εξετάστηκαν μέτρα για την ανάπτυξη του εμπορίου και την κατασκευή υποδομών στην περιοχή.

«Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στην δημιουργία σύντομα (...) του Συμβουλίου Ειρήνης (σ.σ. υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ)» και «μεταβατικής» κυβέρνησης που θα χειριστεί τις πολιτικές υποθέσεις, την ασφάλεια και «την ανοικοδόμηση», κατά τον ίδιο.

Η δημιουργία «συμβουλίου ειρήνης» ήταν ανάμεσα στα 20 σημεία του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Τραμπ. Υποτίθεται πως θα επιβλέπει τη μεταβατική αρχή, η οποία θα αποτελείται από τεχνοκράτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ