Σιαράπη (υπ. Ανάπτυξης): Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σύγχρονης τεχνολογίας για ΜμΕ

Ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σύγχρονης τεχνολογίας, για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο νέες αλλά και υφιστάμενες με προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, Στελλίνα Σιαράπη ότι «θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 για αρχή και ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια, με δεύτερο κύκλο».

Η συγκεκριμένη αναφορά έγινε στο πλαίσιο digital economy forum 2025 ενώ η ίδια πρόσθεσε ότι ετοιμάζεται κι ένα νέο εργαλείο, που θα αφορά κάθε στρατηγική επένδυση. Θα υπάρχει προϋπόθεση να συνοδεύεται από ένα μεγάλο έργο υποδομής, στην περιοχή στην οποία θα πραγματοποιείται.

Πιο αναλυτικά, η γενική γραμματέας ανοίγοντας τη συζήτηση ενός από τα πάνελ του συνεδρίου, επεσήμανε ότι βρισκόμαστε στην εποχή των μεγάλων αλλαγών και «κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω και να χάσει το τρένο της ψηφιακής μετάβασης και του ΑΙ». Όπως τόνισε: «Το 2026 θα διαμορφώσουμε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων, για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Αυτή την στιγμή γίνονται επενδύσεις σε υποδομές ύψους 370 εκατ. ευρώ. Αν δεν ακούσουμε την αγορά, όσα χρηματοδοτικά εργαλεία και αν βγάλουμε, δεν θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Αναφερόμενη στον σημαντικό πυλώνα της εκπαίδευσης, υπογράμμισε τη σημασία της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες: «Στη δική μου γενική γραμματεία, το νέο έτος θα εκπαιδεύσουμε όλο το προσωπικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη υλοποιώντας ένα μεγάλο πρόγραμμα, σε συνεργασία με έναν κολοσσό του εξωτερικού». Παράλληλα, προανήγγειλε ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σύγχρονης τεχνολογίας «που θα έχει budget 100 εκατομμύρια ευρώ και θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 για αρχή και ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια, με δεύτερο κύκλο. Θα αφορά μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο νέες, αλλά και υφιστάμενες», συμπληρώνοντας, επίσης ότι «ένα άλλο εργαλείο, που θα γίνει μελλοντικά γνωστό, είναι οι στρατηγικές επενδύσεις. Για κάθε στρατηγική επένδυση θα υπάρχει προϋπόθεση, όπου και αν γίνεται, όταν την εντάσσουμε και υλοποιείται, να συνοδεύεται και από ένα μεγάλο έργο υποδομής, στην περιοχή στην οποία πραγματοποιείται. Είτε έχει να κάνει με δρόμους είτε με έργα ύδρευσης, άρδευσης κ.τ.λ. Ένα έργο υποδομής προς την κοινωνία. Ή ακόμα να συντηρήσει υποδομές, οι οποίες είναι αναγκαίες. Χρειαζόμαστε άμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες υποδομές. Όταν αποφασίζει να κάνει κάποιος μια στρατηγική επένδυση, το να κάνει και ένα έργο υποδομής που θα έχει όφελος για την κοινωνία, μόνο κέρδος είναι, και για την κοινωνία και για τον επενδυτή. Μεγάλο data center υπό κατασκευή στα Σπάτα έχει αναλάβει να φτιάξει και τους δρόμους στις γύρω περιοχές, κάτι που αποτελεί κέρδος και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και για τον δήμο, αλλά και για τους ίδιους».

Στο ίδιο πάνελ, από την πλευρά του, ο ειδικός γραμματέας Μακροπροθέσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου, σημείωσε: «Το 2020-30 είναι η δεκαετία του ΑΙ. Μέχρι το 2030 θα ζήσουμε αδιανόητες εξελίξεις. Μετά το 2030, έχω την άποψη ότι θα μπούμε στην δεκαετία του quantum, που θα είναι ο επιταχυντής. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΑΙ θα μπλέξει με biotech, νευροεπιστήμη και το κομμάτι που σχετίζεται με την ενέργεια». Συνεχίζοντας τη συζήτηση ανέφερε: «Υπάρχουν 400.000 εταιρείες που επενδύουν στο ΑΙ, άμεσα ή έμμεσα. Οι ταχύτητες εξέλιξης είναι εκθετικές. Είναι εθνική και επιχειρηματική υποχρέωση να αρχίσουν πρωτοποριακές επενδύσεις από τώρα».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα υπογράμμισε: «Η Ελλάδα ακουμπάει την εξέλιξη του ΑΙ, καλό είναι όμως να κοιτάμε και σε ορίζοντα δεκαετίας, για να αντεπεξέλθουμε στις εξελίξεις που έρχονται. Η χώρα πρέπει να κινηθεί προς την αναδιαμόρφωση του πλαισίου της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των επιστημών και αυτό θα έρθει μέσα από την ανώτατη εκπαίδευση. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσφορά μας θα είναι να υλοποιηθεί η εισήγηση του πρωθυπουργού για ένα νέο υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, μετά από τις επόμενες εκλογές, για να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και της τεχνολογίας και της εξέλιξης της χώρας. Αυτή η πρωτοβουλία θα είναι ίσως πιο ισχυρή και από το quantum που προανέφερα, καθώς εάν τελικά προχωρήσει και αποκτήσει χαρακτηριστικά νέου Υπουργείου, θα είναι η Ελλάδα του 2040, το Υπουργείο του μέλλοντος και φυσικά θα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για τη χώρα, την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να φύγει. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα καταλαβαίνει πραγματικά τι πρέπει να κάνει με ορίζοντα το 2040».

Από την πλευρά του ο Business Development Manager της Fortinet SecOps για Ελλάδα, Κύπρο και Ουγγαρία, Αργύρης Μακρυγεώργου, προσέθεσε: «Λείπει από τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις η κουλτούρα να χρησιμοποιούν όλα τα υφιστάμενα εργαλεία, που έχουν διαθέσιμα, αντί να στρέφονται μόνο στα καινούργια. Η δική μας πρόταση είναι: κάντε risk assessment, ασχοληθείτε με το governance και αναπόφευκτα θα φτάσουμε και στο ΑΙ». Συμπληρώνοντας, τόνισε πως «το quantum είναι το next big thing, είναι ο μοναδικός τρόπος για να είμαστε future proof». Συγκρίνοντας την εμπειρία του με το εξωτερικό, έκανε την διαπίστωση ότι απαιτούνται καλύτερες υποδομές, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ταχύτητες internet, όταν χρειάστηκε να εργαστεί από την επαρχία.

Ο επικεφαλής Διεύθυνσης Mobile Experience για Ελλάδα & Κύπρο της Samsung Electronic Hellas, 'Αρης Παρασκευόπουλος, υπογράμμισε: «Το νούμερο ένα θέμα για τις επιχειρήσεις είναι αυτό της ασφάλειας. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, μια συνεχή παρακολούθηση των γεγονότων, τμηματοποίηση των δικτύων και εκπαίδευση του προσωπικού. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ομάδες, όχι απλά για να διαχειριστούν μια μεμονωμένη κυβερνοεπίθεση, αλλά για να προσαρμόζονται συνέχεια στα νέα δεδομένα. Οι υποδομές είναι το Α και το Ω. Εξίσου σημαντικό είναι και το επίπεδο γνώσης του κόσμου. Η Samsung, δύο φορές τον χρόνο, κάνει ένα εκπαιδευτικό session για την χρήση εργαλείων ΑΙ από τους εργαζομένους, ενώ έχουμε αναπτύξει και το δικό μας εσωτερικό εργαλείο ΑΙ. Η εταιρεία επενδύει δισεκατομμύρια, γιατί θέλει να προλάβει την μετακβαντική περίοδο».

Κλείνοντας τη συζήτηση ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Active S.A., Ιωάννης Στασινόπουλος, τόνισε ότι η κυβερνασφάλεια στο μέλλον θα σχετίζεται με την ασφάλεια ολόκληρου του οργανισμού. «Σήμερα αφορά συγκεκριμένα τμήματα, αύριο θα απειλείται ολόκληρη η επιχείρηση/οργανισμός. Η πρόκληση είναι να προσελκύσουμε, να συντηρήσουμε και να εκπαιδεύσουμε κόσμο στα εργαλεία AI». Αναφερόμενος στις υποδομές σημείωσε: «Λέγοντας υποδομές, λανθασμένα εννοούμε πόσο γρήγορο internet θα έχουμε. Υπάρχει ένα σύνολο υποδομών που πρέπει να εξετάσουμε ως χώρα, για να καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε ψηφιακούς νομάδες, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας. Τελευταία είδαμε ιδιωτικές εταιρίες να επενδύουν σε δημόσια έργα υποδομών. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ούτε το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ