ΚΕΦίΜ: Σε τροχιά υλοποίησης το 83% των προτάσεων της έκθεσης Πισσαρίδη

Το ΚΕΦίΜ συνεργάζεται με μία ομάδα εμπειρογνωμόνων από διάφορους τομείς και παρακολουθεί συνολικά 525 προτάσεις της έκθεσης.

Η συντριπτική πλειοψηφία (434 ή 83%) των προτάσεων που προβλέπει το σχέδιο Πισσαρίδη έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ) που παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα του «Παρατηρητηρίου της Έκθεσης Επιτροπής Πισσαρίδη», που παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της πορείας των μεταρρυθμίσεων και η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την παραγωγικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα του κράτους.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, το ΚΕΦίΜ συνεργάζεται με μία ομάδα εμπειρογνωμόνων από διάφορους τομείς και παρακολουθεί συνολικά 525 προτάσεις της έκθεσης, όπως αναφέρθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι 70 προτάσεις ή 14% έχουν υλοποιηθεί πλήρως, είτε έχουν υλοποιηθεί μερικώς αλλά με μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες (181 προτάσεις ή 34%), είτε βρίσκονται σε εξέλιξη (183 προτάσεις ή 35%), που σημαίνει ότι η εφαρμογή τους έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει παραχθεί ακόμη λειτουργικά ορατό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ένα έργο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί ως κατασκευή, αλλά να μην έχει τεθεί σε λειτουργία, άρα παραμένει σε εξέλιξη. Αντιθέτως, εάν ένα μέρος του έχει τεθεί σε λειτουργία, τότε καταγράφεται ως μερικώς υλοποιημένο.

Από την άλλη, οι 91 (17%) δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να υλοποιούνται.

Από το σύνολο των προτάσεων, τα πεδία στα οποία έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη πρόοδος αφορούν την Υγεία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Η πιο σημαντική υστέρηση εμφανίζεται στα πεδία που αφορούν τις Εξαγωγές, τις Επιχειρήσεις και τον Ανταγωνισμό και τη Δημόσια Διοίκηση.

Στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκαν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής στο ΟΠΑ (αλλά και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Πισσαρίδη) Νίκος Βέττας, ενώ εκ μέρους του Κέντρου μίλησε ο πρόεδρός του, Νίκος Ρώμπαπας.

Αναλυτικά, ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε, ειδικότερα, ότι «η Ελλάδα κατάφερε να αναπτυχθεί ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη τα τελευταία χρόνια διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της είχε ένα σαφές σχέδιο». «Η έκθεση Πισσαρίδη ήταν η βάση αυτού του σχεδίου επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με στόχο τον μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Πάνω σε αυτή την έκθεση στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», επισήμανε και εξέφρασε τη χαρά του για τον λόγο ότι «η ανεξάρτητη έρευνα του ΚΕΦΙΜ επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον 8 στις 10 από τις συστάσεις αυτής της σημαντικής έκθεσης είτε έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς, είτε βρίσκονται υπό υλοποίηση».

«Καταφέραμε να φτάσουμε στην ηγεσία του Eurogroup ακριβώς επειδή υιοθετήσαμε ως κυβέρνηση αυτό το σχέδιο και επιμείναμε με μεγάλη μεθοδικότητα στην εφαρμογή του. Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034 καθώς η εμπειρία πλέον αποδεικνύει ότι κερδισμένος βγαίνει μόνο όποιος κινείται με σχέδιο, όραμα και αποτελεσματικότητα», τόνισε κλείνοντας ο Άκης Σκέρτσος.

Από την πλευρά του, ο Ν. Βέττας αναφέρθηκε στη σημασία συγκροτημένου και συνεπούς σχεδιασμού ώστε η ελληνική οικονομία να μπορεί να δημιουργεί υψηλότερα εισοδήματα μεσοπρόθεσμα. Μίλησε, μάλιστα, για τις «αναγκαίες φιλόδοξες τομές που θα αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών και τον ρόλο του κράτους». «Το αν συνολικά η οικονομία ενισχυθεί ή εξασθενίσει κατά την επόμενη πενταετία θα εξαρτηθεί από τέτοιες επιλογές», είπε.

Τέλος, ο Ν. Ρώμπαπας σημείωσε: «Οι Έλληνες γνωρίζουμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να προοδεύσουμε και να συγκλίνουμε με χώρες που ξεχωρίζουν σε ανάπτυξη και ευημερία. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει κοινή κατανόηση των αναγκαίων βημάτων, κοινωνική συναίνεση και η σταθερή πολιτική βούληση που θα επιτρέψει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων με τρόπο συνεκτικό και μακροπρόθεσμο».