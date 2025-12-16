Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα την Τετάρτη στις 11:00

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα έχει αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11:00 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αργότερα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Κωνσταντίνος Τασούλας
Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ)
