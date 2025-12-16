Μ. Μαυροματάκη: Η καινοτομία στο DNA της Τράπεζας Πειραιώς

«Η καινοτομία για την Πειραιώς είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα και στην καθημερινότητά μας, είναι στο DNA του Οργανισμού», ανέφερε μεταξύ άλλων η κα. Μαυροματάκη

Στις καινοτόμες δράσεις της Πειραιώς και στη βιώσιμη πρόοδο με σκοπό τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία αναφέρθηκε η Γενική Διευθύντρια – Επικεφαλής Δικτύου Καταστημάτων Βόρειας Ελλάδας & Retail Sales Μαρία Μαυροματάκη μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε «η καινοτομία για την Πειραιώς δεν είναι απλά ένα άθροισμα εφαρμογών, ούτε μια «τάση» της εποχής στην οποία έχουμε στρέψει την προσοχή μας. Είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα και στην καθημερινότητά μας, είναι στο DNA του Οργανισμού. Διέπει τη λειτουργία, τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας με στόχο την προσφορά λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελάτων και ωφελούν την κοινωνία».

Ειδικότερα η κ. Μαυροματάκη ανέφερε:

• Την ολοκλήρωση το 2025 του μεγαλύτερου έργου ψηφιακού μετασχηματισμού δικτύου καταστημάτων τράπεζας που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, η οποία βάζει στο επίκεντρο ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο.

• Την αξιοποίηση των Advanced Analytics & AI, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η προσωποποιημένη επικοινωνία με τον κάθε πελάτη Λιανικής Τραπεζικής μέσω της ανάπτυξης νέου μοντέλου πρόβλεψης της συνολικής αξίας του (Customer Lifetime Value).

• Την ενίσχυση της χρήσης τεχνολογίας Gen AI για να γίνει ακόμα καλύτερη η εμπειρία των πελατών της. Η ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένες ανάλυσης των σχολίων των χρηστών του e-banking και του mobile app, επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβέστερη κατανόηση των αναγκών τους και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

• Την προώθηση της υπηρεσίας αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης ακινήτων “Eco check”, που αναγνωρίζει ευκαιρίες για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα ακίνητα. Μέσω της εφαρμογής οι χρήστες μπορούν να έχουν την εκτιμώμενη ενεργειακή απόδοσή του ακινήτου τους, καθώς και χρηματοδοτικές επιλογές για ενεργειακή αναβάθμιση.

• Την ανάπτυξη, σε συνεργασία με την Qualco, ψηφιακής πλατφόρμας για στεγαστικά δάνεια για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας στην εκταμίευση δανείων. Η πλατφόρμα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να απλοποιήσει τα βήματα από την αίτηση έως την εκταμίευση, μέσω αυτοματοποιημένων και ψηφιακά υποστηριζόμενων διαδικασιών.

