Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Allwyn: Απέκτησε 215.930 μετοχές ΟΠΑΠ αξίας 4 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Allwyn: Απέκτησε 215.930 μετοχές ΟΠΑΠ αξίας 4 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Στην απόκτηση 215.930 κοινών ονομαστικών μετοχών της OΠΑΠ προχώρησε η Allwyn τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, η AIAG αγόρασε τις μετοχές σε μέση τιμή 18,5238 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 3.999.844,13 ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η σούπερ φορολοταρία: Θα μοιράσει 100.000 ευρώ σε τυχερούς φορολογούμενους

Έγραψε ιστορία ο Έλον Μασκ: Πρώτος άνθρωπος με πλούτο 600 δισ. δολαρίων

PwC: Μειώθηκαν τα επιχειρηματικά «ζόμπι» - Απαραίτητη η ανάπτυξη για να μην έχουμε νέα

tags:
ΟΠΑΠ
Allwyn
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider