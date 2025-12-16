Ενίσχυση της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικής συνδρομής σε σεισμόπληκτες περιοχές Λέσβου, Κω, Καλύμνου

Με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται περαιτέρω η δυνατότητα συμπλήρωσης δικαιολογητικών για φακέλους που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ελαττώματα.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος υπέγραψε την 76007/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321/03.12.2025 απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 6570/Β/09.12.2025 και αφορά τροποποίηση:

α) της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ.3165/Α321/08.08.2017 (Β’2820, συμπληρωματική Β’39/2019) σχετικά με τις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτηρίων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και

β) της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4573/Α321/27.09.2017 (Β’ 3463) σχετικά με τις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτηρίων από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 στα νησιά Κω και Κάλυμνο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται περαιτέρω η δυνατότητα συμπλήρωσης δικαιολογητικών για φακέλους που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ελαττώματα, με τον καθορισμό διαδικασίας χορήγησης επιπλέον προθεσμίας προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες ως προς την ορθή συμπλήρωση των σχετικών φακέλων.

Σημειώνεται ότι, αρχικά προβλεπόταν η υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας να ζητήσει εγγράφως, θέτοντας μια τρίμηνη προθεσμία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλων.

Με τη νέα υπουργική απόφαση εφόσον η προαναφερόμενη τρίμηνη προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα δικαιολογητικά που προσκομιστούν είναι ελλιπή, τότε η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώσει εκ νέου τους αιτούντες θέτοντας επιπλέον τρίμηνη προθεσμία για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης των κτηρίων.

Με τις αλλαγές αυτές, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διευκολύνει έμπρακτα τους σεισμόπληκτους, εξασφαλίζοντας ότι η διαδικασία χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής παραμένει δίκαιη, εύλογη και αποτελεσματική, χωρίς αδικαιολόγητους αποκλεισμούς.