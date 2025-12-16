Επανεξετάζονται οι ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή της Βρετανίας

«Αυτό που συνέβη αποτελεί μελανό σημείο για τη δημοκρατία μας. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα εργαστεί για να εξαλείψει αυτό το μελανό σημείο».

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα εντολή να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή τη χώρας.

Ανακοινώνοντας την απόφαση της, η κυβέρνηση επικαλέσθηκε την περίπτωση του πρώην ανώτατου στελέχους του κόμματος Reform UK που φυλακίστηκε για δωροδοκία που αποσκοπούσε στην προώθηση ρωσικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Νάθαν Τζιλ, πρώην ηγέτης του κόμματος Reform UK στην Ουαλία και πρώην βουλευτής καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε ποινή κάθειρξης μεγαλύτερη των 10 ετών, αφού παραδέχθηκε ότι χρηματίσθηκε με το ποσό των περίπου 40.000 λιρών (53.732 δολαρίων) για να εκφωνήσει φιλορωσικές ομιλίες μεταξύ 2018 και 2019.

«Τα γεγονότα είναι σαφή. Ένας Βρετανός πολιτικός δωροδοκήθηκε για να προωθήσει τα συμφέροντα του καθεστώτος της Ρωσίας», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο υπουργός Εσωτερικών Στιβ Ριντ.

«Αυτό που συνέβη αποτελεί μελανό σημείο για τη δημοκρατία μας. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα εργαστεί για να εξαλείψει αυτό το μελανό σημείο».

Το κόμμα Reform UK δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ