Κάνει πίσω από την επένδυση στο Βελιγράδι ο Κούσνερ μετά την κοινωνική κατακραυγή

H εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κουσνέρ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «αποσύρεται αυτή τη στιγμή» από το σχέδιο επένδυσης στο Βελιγράδι. Η συμμετοχή στην ανοικοδόμηση του χώρου, όπου βρίσκεται το βομβαρδισμένο από το ΝΑΤΟ κτήριο του πρώην Γενικού Επιτελείου Στρατού, «παγώνει» εξαιτίας των κοινωνικών αντιδράσεων. Αυτό ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας του Κουσνέρ στο σερβικό ειδησεογραφικό δίκτυο Ν1.

«Το όραμά μας για το έργο στο Βελιγράδι ήταν να προσφέρουμε ένα κομψό και εμπνευσμένο σχέδιο που τιμά την πρόοδο της Σερβίας. Είμαστε περήφανοι για την αρχιτεκτονική που δημιούργησε η ομάδα μας. Δεδομένου ότι τα σημαντικά έργα πρέπει να ενώνουν, όχι να διχάζουν, από σεβασμό προς τους πολίτες της Σερβίας και την πόλη του Βελιγραδίου, αποσύρουμε την αίτησή μας αυτή τη στιγμή και την περαιτέρω συμμετοχή μας στην υλοποίηση του έργου», αναφέρεται στην δήλωση του εκπροσώπου της Affinity Partners.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την κατάθεση πρότασης κατηγορητηρίου κατά του υπουργού Πολιτισμού Νίκολα Σελάκοβιτς από την εισαγγελία για το οργανωμένο έγκλημα. Ο Σελάκοβιτς και άλλα τρία άτομα «θεωρούνται ύποπτοι για κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση της νομοθεσίας και πλαστογραφία δημόσιου εγγράφου με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό κτηρίου που αποτελούσε τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η κατηγορία βασίζεται στην κατάθεση του επικεφαλής του Ινστιτούτου Προστασίας Πολιτιστικών Μνημείων Γκόραν Βάσιτς, που πλαστογράφησε επίσημο έγγραφο ώστε να φαίνεται ότι το πρώην Γενικό Επιτελείο δεν κατέχει καθεστώς μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Τζάρεντ Κούσνερ εξέφρασε την πρόθεση να κατασκευάσει στο Βελιγράδι, στον χώρο όπου βρίσκεται το βομβαρδισμένο κτηριακό συγκρότημα του ΓΕΣ, ουρανοξύστες με πολυτελές ξενοδοχείο, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Ένα μήνα αργότερα και προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που έθετε η δικαιοσύνη, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης υπερψηφίστηκε στο σερβικό κοινοβούλιο ειδικός νόμος (Lex specialis), ο οποίος υπερισχύει της υφιστάμενης νομοθεσίας και επιτρέπει την κατεδάφιση του κτηριακού συγκροτήματος του ΓΕΣ παρά το γεγονός ότι αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ