Χάθηκαν ξανά οι 2.100 μονάδες στο ΧΑ - Τζίρος-μαμούθ στη Eurobank

Με αυξημένο τζίρο, το 53% του οποίου διακινήθηκε στη Eurobank, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες, πολύ κοντά στο χαμηλό ημέρας και κάτω από τις 2.100 μονάδες. Ξεχώρισαν ανοδικά ElvalHalcor, Viohalco και Τιτάν.

Με αυξημένο τζίρο -το 53% του οποίου διακινήθηκε στον τίτλο της Eurobank- ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών έκλεισε την Τρίτη με απώλειες, κλείνοντας κάτω από τις 2.100 μονάδες.

Όπως και στις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται επιλεκτικά, με τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ωστόσο να υπερισχύουν.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας έως τις 2.085,87 μονάδες λίγο πριν τις 12:30 και, παρόλο που κατάφερε να μετριάσει στις συνέχεια τις απώλειές του, έκλεισε τελικά πολύ κοντά στο χαμηλό ημέρας, με απώλειες 0,99% στις 2.086,50 μονάδες.

Έντονη δραστηριότητα καταγράφηκε σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων έφτασε τα 238 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε ένα πακέτο 48,7 εκατ. μετοχών της Eurobank αξίας 169,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 443,5 εκατ. ευρώ, το 53% του οποίου, ήτοι 235,36 εκατ. ευρώ, διακινήθηκε στη Eurobank.

Οι τράπεζες βρέθηκαν από νωρίς στο επίκεντρο των πιέσεων, με των τραπεζικό δείκτη να ολοκληρώνει στο χαμηλό ημέρας των 2.303,55 μονάδων, με απώλειες 1,65%. Από τη σύνθεσή του ανοδικά κινήθηκε μόνο η CrediaBank, ενισχυμένη 1,36% στα 1,64 ευρώ.

Χαρακτηριστική επίσης η εικόνα στον FTSE Large Cap, όπου μόλις 6 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, ξεχώρισαν ωστόσο, οι ElvalHalcor, Viohalco και Τιτάν, που βρέθηκαν σε νέα υψηλά, ενώ νέο υψηλό «έγραψε» και η ΔΕΗ.

Στο σύνολο του ταμπλό 48 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 75 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 28 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στράφηκε σήμερα στα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα επικεντρωθεί στη συνεδρίαση της ΕΚΤ (17-18/12), η οποία αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο του ευρώ αμετάβλητο, και στα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ (18/12).

Στα της Λεωφόρου Αθηνών, υπενθυμίζεται ότι σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για την Τρ. Πειραιώς, λόγω συγχώνευσης της holding με τη μητρική, κι έτσι η μετοχή επιστρέφει στο ταμπλό τη Δευτέρα 22/12. Ως εκ τούτου, ενόψει της λήξης συμβολαίων την Παρασκευή, τα συμβόλαια της Πειραιώς παίρνουν παράταση έως τις 29/12.