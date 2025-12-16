Τσαβδαρίδης: Οι ξένες επενδύσεις στη μικροηλεκτρονική πλέον υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ

Η απάντηση, όπως σημείωσε, είναι ξεκάθαρη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη: Η Ελλάδα «αλλάζει πίστα».

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανίας Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Hellenic Emerging Technologies Industry Association, HETIA), με σκοπό την παροχή έμπειρης γνώμης και ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα που αφορούν στις εγχώριες και διεθνείς αλυσίδες αξίας ημιαγωγών, την τακτική χαρτογράφηση του εγχώριου οικοσυστήματος ημιαγωγών, την ανάδειξη βασικών παραγόντων της αγοράς, εστιάζοντας σε θέματα δεξιοτήτων, ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων σχετικών με τους ημιαγωγούς και γενικότερα θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Ημιαγωγών.

Το σύμφωνο υπέγραψαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο πρόεδρος της HETIA, Εμμανουήλ Ζερβάκης, σε συνάντηση που προηγήθηκε του, πρόσφατου, 5ου Emerging Tech Forum της HETiA.

Κατά την έναρξη του χαιρετισμού του ο κ. Τσαβδαρίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρθηκε στις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που καθιστούν την τεχνολογία «πυλώνα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας», θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα: «Θα είμαστε παρατηρητές ή συνδιαμορφωτές της νέας ψηφιακής εποχής;».

Η απάντηση, όπως σημείωσε, είναι ξεκάθαρη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη: Η Ελλάδα «αλλάζει πίστα», μετασχηματίζοντας το παραγωγικό μοντέλο της με έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία αιχμής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός εξήρε τον καθοριστικό ρόλο του τπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, τονίζοντας ότι υπό την πολιτική καθοδήγησή του το υπουργείο «εργάζεται εντατικά για να μετουσιώσει αυτό το όραμα σε πράξη».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη στρατηγική σύμπραξη του υπουργείου με τη HETiA για την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, με την επίσημη απόφαση να υπογράφεται τις προσεχείς ημέρες. Με εθνική συμμετοχή 3,63 εκατ. ευρώ και ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το Κέντρο θα αποτελέσει «έναν κόμβο που ενώνει τις δυνάμεις της αγοράς με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, όπως ο Δημόκριτος, το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ».

Ο κ. Τσαβδαρίδης επεσήμανε ότι η Ελλάδα ήδη έχει δηλώσει ενεργή παρουσία στη Συμμαχία για το Chips Act 2.0, διεκδικώντας ευρωπαϊκά κονδύλια για την παραγωγή και όχι μόνο για την έρευνα. Υπογράμμισε, επίσης, το στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας στην παραγωγή γαλλίου, βασικής πρώτης ύλης για τα chips, που μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα «κόμβο στρατηγικής αυτονομίας για την ΕΕ».

Αναφερόμενος στις μεγάλες επενδυτικές προοπτικές, σημείωσε ότι οι ξένες επενδύσεις στη μικροηλεκτρονική υπερβαίνουν πλέον τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μικροκυκλώματα ολοκληρώνεται άμεσα. Ταυτόχρονα, τόνισε τη σημασία της προσέλκυσης και επαναπατρισμού ταλέντων, καθώς «τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς εξειδικευμένα μυαλά».

Κλείνοντας, ο υφυπουργός έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας: «Χτίζουμε την Ελλάδα της δημιουργίας, της τεχνολογικής υπεροχής και της αυτοπεποίθησης. Η συνεργασία μας στο Chips Act 2.0 και η Εθνική Στρατηγική για τα Μικροκυκλώματα είναι το κοινό μας στοίχημα και θα το κερδίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ