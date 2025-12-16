Πτώση στη Wall Street μετά τα στοιχεία για την αγορά εργασίας

Οι επενδυτές αναλύουν νέα μάκρο στοιχεία για την αγορά εργασίας και τις λιανικές πωλήσεις που δημοσιεύθηκαν καθυστερημένα λόγω του shutdown.

Τελευταία ενημέρωση 18:58

Πτωτικά κινούνται στις συναλλαγές της Τρίτης οι δείκτες στη Wall Street, ενώ οι επενδυτές αναλύουν νέα μάκρο στοιχεία για την αγορά εργασίας και τις λιανικές πωλήσεις που δημοσιεύθηκαν καθυστερημένα λόγω του shutdown.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,5% στις 48.175 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 διολισθαίνει κατά 0,37% στις 6.791 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,05% στις 23.047 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, η μετοχή της Paypal καταγράφει κέρδη 2,03% έπειτα από την ανακοίνωσή της ότι υπέβαλε αίτηση για την ίδρυση της PayPal Bank που θα παρέχει δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ θα εξετάσει την αίτηση για την ίδρυση της PayPal Bank, σε συνεργασία με το Υπουργείο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Γιούτα.

Στο μέτωπο των μάκρο, οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 64.000 τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics).

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης πρόσθεσε 46.000 θέσεις εργασίας, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 70% της συνολικής αύξησης.

Επιπλέον, η ανεργία ανήλθε στο 4,6% υψηλότερα από ότι αναμενόταν και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ακόμη, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες τον Οκτώβριο, καθώς οι σταθερές δαπάνες σε διάφορες κατηγορίες αντισταθμίστηκαν από τη μείωση στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, η αξία των λιανικών αγορών, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μετά από μια αναθεωρημένη αύξηση 0,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με μια έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου που καθυστέρησε λόγω του κυβερνητικού shutdown. Εξαιρουμένων των αντιπροσώπων αυτοκινήτων και των πρατηρίων βενζίνης, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5%.

Οκτώ από τις 13 κατηγορίες της λιανικής σημείωσαν αύξηση, συμπεριλαμβανομένων των ανόδων στα πολυκαταστήματα και τους διαδικτυακούς εμπόρους. Τα αυτοκίνητα σημείωσαν πτώση 1,6%, εν μέρει λόγω της λήξης των ομοσπονδιακών φορολογικών κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι φθηνότερες τιμές της βενζίνης συγκράτησαν την αξία των εσόδων των πρατηρίων βενζίνης.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι δείκτες έκλεισαν με απώλειες καθώς οι πιέσεις στον τεχνολογικό τομέα και δη στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίστηκαν. Οι επενδυτές φαίνεται να στρέφονται σε τομείς όπως τα καταναλωτικά αγαθά και τα βιομηχανικά προϊόντα, αλλά και ο τομέας της υγείας.