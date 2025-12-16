Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της Deutsche Welle από τη Ρωσία

Από το υπουργείο Εξωτερικών, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Γιόζεφ Χιντερζέερ καταδίκασε επίσης την απόφαση της Ρωσίας, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «εντελώς αβάσιμη».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταδίκασε την «συνεχιζόμενη καταστολή» σε βάρος της Deutsche Welle και επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη της προς τους «πολλούς επικριτικούς συναδέλφους των ΜΜΕ εντός και εκτός Ρωσίας», απαντώντας στην ταξινόμηση του γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ως «ανεπιθύμητου οργανισμού» από την Μόσχα.

«Η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle δήλωσε ότι αυτή η τελευταία προσπάθεια φίμωσης των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης καταδεικνύει πόσο φοβάται η ρωσική ηγεσία την ανεξάρτητη ενημέρωση, ιδίως σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συμμερίζεται ρητά αυτήν την εκτίμηση. Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταστολή σε βάρος της Deutsche Welle με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της προς τους πολλούς επικριτικούς συναδέλφους των μέσων ενημέρωσης εντός και εκτός Ρωσίας, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τις κρατικά οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης της ρωσικής ηγεσίας να περάσουν απαρατήρητες», δήλωσε ο κ. Κορνέλιους.

Από το υπουργείο Εξωτερικών, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Γιόζεφ Χιντερζέερ καταδίκασε επίσης την απόφαση της Ρωσίας, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «εντελώς αβάσιμη». «Γνωρίζουμε επίσης ότι η Ρωσία καταπιέζει έντονα την ελευθερία της έκφρασης εντός των συνόρων της. Η καταστολή είναι συνηθισμένη εκεί και δεν υπάρχει πλέον ελευθερία του Τύπου. Δεδομένης επομένως της συνολικής κατάστασης, αυτό δεν μας εκπλήσσει. Ταυτόχρονα, η πρεσβεία μας επί τόπου βρίσκεται φυσικά σε επαφή με όλους τους Γερμανούς επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους προκειμένου να τους προσφέρει υποστήριξη», δήλωσε ο κ. Χιντερζέερ και διευκρίνισε ότι για την ώρα δεν υπάρχουν από τη γερμανική πλευρά περαιτέρω μέτρα προς ανακοίνωση.

