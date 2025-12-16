Ουγγαρία: Συμβόλαιο με ΗΠΑ για παράδοση 400 εκατ. κυβικών μέτρων LNG ετησίως

«Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα πέντε χρόνια, δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG θα φθάσουν στην Ουγγαρία» ανέφερε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών.

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή πενταετούς σύμβασης προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με την αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron, αλλά ως χώρα-μέλος της ΕΕ θα συνεχίσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για τον εφοδιασμό της με ορυκτά καύσιμα.

Η νέα συμφωνία μεταξύ της Chevron και της ουγγρικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας MVM προβλέπει την παράδοση 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου.

Με τον υφυπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντάνλι, δίπλα του, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε τη νέα «χρυσή εποχή» ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Η χώρα αυτή της Κεντρικής Ευρώπης με 9,5 εκατομμύρια κατοίκους παραμένει, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο στενότερος εταίρος του Κρεμλίνου, παρά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται στις εκκλήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσει την εξάρτησή της από τη Μόσχα για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.

Τον περασμένο μήνα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δεσμεύτηκε να συνεχίσει να εισάγει ρωσικούς υδρογονάνθρακες κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά το σχέδιο της ΕΕ να απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2027.

Τους τελευταίους μήνες, η MVM έχει υπογράψει συμβάσεις με τη Shell (Ηνωμένο Βασίλειο), την Engie (Γαλλία) και την SOCAR (Αζερμπαϊτζάν).

Χάρη στη συμφωνία με την Chevron, αυτές οι συμβάσεις θα πρέπει να επιτρέψουν στην Ουγγαρία να εισάγει 1,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από μη ρωσικές πηγές.

Ωστόσο, η 15ετής σύμβαση που υπέγραψε η Ουγγαρία με τη ρωσική εταιρεία Gazprom προβλέπει προμήθεια 4,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως έως το 2036. Αυτό προστίθεται σε άλλες συμφωνίες προμήθειας που έχουν συναφθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι επτά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου είχαν φτάσει στην Ουγγαρία στα τέλη Νοεμβρίου. Πέρυσι, η Ουγγαρία κατανάλωσε περίπου 8,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ