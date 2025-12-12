Παπασταύρου: Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο την οποία έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία.

«Η υιοθέτηση λύσεων όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση του εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης, η προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και η συνεχής παρακολούθηση και μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών, καθιστούν τη χώρα μας πρωταγωνιστή. Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, τεχνολογική πρωτοπορία, αλλά και για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές». Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου ο οποίος συμμετείχε σήμερα, εκπροσωπώντας την Προεδρία της Κυβέρνησης στην τελετή για την Πρωτοβουλία «Route 2025», που διεξήχθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» (ΔΑΑ).

Η Πρωτοβουλία αφορά στη δέσμευση του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα («Net Zero Carbon») μέχρι το 2050, στόχος που για τον ΔΑΑ επιτεύχθηκε 25 χρόνια νωρίτερα. Πλέον, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» είναι το μοναδικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα με Ουδέτερο Ισοζύγιο 'Ανθρακα από το 2016, με παραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου, μέσω φωτοβολταϊκών και συστήματος αποθήκευσης σε μπαταρίες, για την κάλυψη του 100% των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια.

Στην τελετή παρευρέθησαν ακόμα ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe), Olivier Jankovec, o πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελ. Βενιζέλος», Μιχάλης Κεφαλογιάννης και Γιάννης Παράσχης, αντίστοιχα και ο καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο την οποία έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία, η οποία -όπως τόνισε- αναγνωρίστηκε και με την ομόφωνη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup, την οποία χαρακτήρισε σημαντική εθνική και προσωπική επιτυχία του.

Ο κ. Παπασταύρου συνεχάρη τον ΔΑΑ για την τεχνολογική του πρωτοπορία και τόνισε ότι οι δράσεις αυτές συγκεντρώνουν όλα τα θετικά χαρακτηριστικά εθνικής επιτυχίας, «καθώς αναδεικνύουν πρωτοπορία και καινοτομία, αποδεικνύουν εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, αντανακλούν ευαισθητοποίηση απέναντι σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα όπως η κλιματική αλλαγή, συμβαδίζουν με τους εθνικούς στόχους που περιέχονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ενώ προκύπτουν μέσα από διεθνείς συνέργειες και εξωστρέφεια».

Ανέφερε δε, ότι η στρατηγική βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης του ΔΑΑ με όρους περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, απαίτησε μια σημαντική επένδυση από το 2019 ως σήμερα.

Παράλληλα, ανέδειξε μία ακόμη θετική πτυχή της πρωτοβουλίας «Route 2025», η οποία αφορά στον συνδυασμό της βιωσιμότητας με την ανάπτυξη. Και υπενθύμισε τη χθεσινή ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. «Πρόκειται για καινοτόμο τεχνολογία, που δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα προκειμένου να μην εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Το δεσμεύει από τις βιομηχανικές μονάδες, το μεταφέρει με ασφάλεια και το αποθηκεύει στο υπέδαφος σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Και αφορά κυρίως στη βαριά βιομηχανία, που αδυνατεί να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές της, διατηρεί όμως με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητά της».

Επίσης, αναφέρθηκε σε μια ακόμα πρωτοβουλία του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος παρουσίασε πριν από λίγες μέρες τις διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Βουλγαρία και την Ρουμανία. «Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια στρατηγική της χώρας μας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενεργειακές συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά και οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο επίτροπος. Θέλουμε οι χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία και του εκτεταμένου Κάθετου Διαδρόμου, η Κροατία, η Σερβία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, ουσιαστικά αυτές οι διαδρομές, οι σιδηροδρομικές, οι οδικές και οι αγωγοί, να αποτελέσουν αρτηρίες οι οποίες θα δημιουργήσουν μια νέα δυναμική, μια νέα συνδεσιμότητα σε όλη αυτή την περιοχή που καλύπτει πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους» υπογράμμισε.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε τέλος τη στενή συνεργασία του υπουργείου με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η οποία στηρίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα -μήνα, εξάμηνο και έτος- υποβάλλονται στο υπουργείο οι εκθέσεις παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, που καταγράφονται από τους 5 σταθμούς μέτρησης που έχει εγκαταστήσει το αεροδρόμιο. Ο δεύτερος, αφορά στο πλαίσιο εξέτασης της ηχορύπανσης, μέσω καταγραφής και ελέγχου τήρησης των διαδικασιών ελάχιστου θορύβου. Παράλληλα, όπως είπε, ο φορέας λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έχει εκπονήσει τη μελέτη του Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου 2022 και το αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.