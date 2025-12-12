Οικονομία | Ελλάδα

Βουλή: Παρουσία Μητσοτάκη η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2026 - Συγχαρητήρια προς Πιερρακάκη

Παρουσία του πρωθυπουργού άρχισε η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 στην Ολομέλεια.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων άρχισε η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 στην Ολομέλεια.

Ο προεδρεύων, Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, με την έναρξη της συνεδρίασης διερμήνευσε -όπως είπε- τα αισθήματα του Σώματος «να συγχαρούμε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup που αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική εθνική επιτυχία και να του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του». Μια αναφορά του προεδρεύοντα της Βουλής που χειροκροτήθηκε από τους παριστάμενους βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

