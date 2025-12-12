Γιατί όλοι μιλούν για τη διατροφή χωρίς γλουτένη;

Πριν από μερικές δεκαετίες, αν αναφέρατε τη γλουτένη σε μια συζήτηση με φίλους, πιθανότατα θα σας κοίταζαν χωρίς ενδιαφέρον.

Πριν από μερικές δεκαετίες, αν αναφέρατε τη γλουτένη σε μια συζήτηση με φίλους, πιθανότατα θα σας κοίταζαν χωρίς ενδιαφέρον. Όμως πλέον στις μέρες μας, όλοι έχουν ακούσει τη λέξη «γλουτένη» και σε μια παρόμοια συζήτηση σήμερα, μερικοί από τους φίλους σας πιθανότατα θα είχαν ισχυρή άποψη γι' αυτήν.

Η γλουτένη είναι ένας τύπος πρωτεΐνης που υπάρχει φυσικά στο σιτάρι, τη σίκαλη και το κριθάρι. Τα άτομα με κοιλιοκάκη - μια αυτοάνοση διαταραχή - πρέπει να διακόψουν τη γλουτένη εφ' όρου ζωής. Κάποιοι άλλοι έχουν ευαισθησία στη γλουτένη ή ευαισθησία σε άλλες ενώσεις του σιταριού, όπως οι φρουκτάνες και μπορεί να χρειαστεί να μειώσουν την πρόσληψη τροφών που περιέχουν γλουτένη.

Όμως όλα αυτά τα άτομα αποτελούν μειονότητα. Γιατί, λοιπόν, τα παντοπωλεία είναι γεμάτα με επιλογές χωρίς γλουτένη;

